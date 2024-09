Sesc Pará promove programação especial para todos os públicos

Na próxima sexta-feira (13), o Serviço Social do Comércio (Sesc) completa 78 anos, e para celebrar a data, o Sesc Pará traz uma programação recheada de atrações para todos os gostos, como artes visuais, cinema, lazer, teatro e dança, promete envolver o público.

Na quinta-feira (12), o Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso realiza a abertura da exposição “Curto-Circuito 2024”, com os artistas Erinaldo Cirino (Ananindeua), Lucas Wilm (Marabá) e Uriel Taate (Marabá) a partir das 18h30. A exposição seguirá para Castanhal e encerrará a itinerância em Marabá. Em Belém, a visitação segue até 12/10, sempre de segunda a sexta, das 09h às 18h; sábados, das 09h às 13h; e domingos conforme a programação da unidade. Ela é gratuita e estará em exposição no 3º piso da unidade.

Já no próximo domingo (15), a garotada vai se divertir com “O Menor Espetáculo da Terra”, dos Palhaços Trovadores, a partir das 11h. o espetáculo apresenta um trupe de cinco palhaços abandonada pelo circo, que seguiu viagem para outras paragens. Acontece tanta coisa que eles são estimulados a montarem o circo de seus sonhos. A programação é gratuita.

O Sesc Doca realiza até o dia 30 de setembro a ação “Vem Pro Sesc – Jogos de Tabuleiro”, proporcionando um momento divertido e de aprendizado com opções clássicas, como xadrez e dama, e também o jogo que conquista todas as gerações, o jogo de cartas Uno. A programação ocorre sempre das 15h às 18h gratuitamente.

CINE SESC

As sessões regulares do Cine Sesc Ver-o-Peso são sempre nas quartas, às 19h, e nos sábados, às 17h. Em 11/09, às 19h, será a vez de “Filhas do Vento”, um drama emocionante que explora os laços familiares e as trajetórias individuais. A obra de Joel Zito Araújo tem classificação indicativa de 14 anos.

No sábado (14), às 17h, será exibido “Medusa” de Anita Rocha da Silveira, conta a história da jovem Mariana que pertence a um mundo onde deve manter a aparência de ser uma mulher perfeita.

Foto Reprodução Divulgação

Com sessão especial na manhã do domingo 15/09, às 10h, “Além da Lenda” tem classificação livre. Nele, numa brincadeira de criança, Comadre Fulozinha, Negrinho do Pastoreio e Curupira acabam perdendo o Livro das Lendas, que, meio por acaso, chega às mãos do garoto Lucas, um fã̃ de super-heróis, quadrinhos e games. Mesmo sem saber, o menino será́ o responsável por proteger parte do nosso folclore, o que acaba criando um forte laço de amizade entre ele e as lendas brasileiras.

No Sesc em Marabá, a sessão também será voltada para o público infantil. “Alice dos Anjos”, dirigido por Daniel Leite Almeida, apresenta uma releitura de “Alice no País das Maravilhas”. Nele, Alice dos Anjos é uma menina negra que vive no sertão nordestino, e que, após correr atrás de um bode preto apressado que usa terno e gravata no fundo do quintal de sua avó, é transportada a um lugar mágico, cheio de personagens incríveis que se tornam seus novos amigos em uma jornada de autoconhecimento. Com classificação livre, o filme será exibido em 13/09, às 14h.

OFICINAS

Já restam poucas vagas para a oficina “Raio que o Parta: mosaicos em cacos de azulejo”, que será realizada por Gabrielle Arnour, Elis Almeida e Elisa Malcher nos sábados 14, 21 e 28/09 e 05/10, sempre das 14h às 17h. O Raio que o Parta é um movimento artístico e arquitetônico presente em muitas casas e construções da cidade de Belém, além de outras localidades no estado do Pará. A oficina será dividida em três momentos a cada sábado, abordando o contexto histórico, projeto e prática. Pessoas a partir de 12 anos podem participar. Ela é gratuita para trabalhadores do comércio e dependentes e R$ 23,00 para o público em geral. As inscrições são presenciais no Sesc Ver-o-Peso.

Já o Sesc em Marabá promoverá “Oficinas de Dança do Ventre” para estímulo à dança como uma prática social e cultural cotidiana. Serão ofertadas oficinas nos dias 26 e 27/09, das 18h às 20h, na Sala de Artes Cênicas, tendo como público-alvo jovens e adultos.

A “Oficina de Desenho e Pintura de Tela” trabalhará a técnica básica para desenho e pintura de tela com guache ou acrilex. A ação formativa ocorrerá de 21 a 23/09, das 15h às 18h, sendo direcionada para crianças, jovens e adultos.

As inscrições para ambas são gratuitas e seguem até 13/09 de forma presencial na unidade. Informações no (91) 98584-2372.

Foto Reprodução Internet