Sespa realiza Dia D de Prevenção contra a Dengue, Zika e Chikungunya em Belém

Neste sábado, 14, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) realizou o Dia D de Prevenção contra a dengue, zika e chikungunya, com o objetivo de alertar a população sobre as medidas simples e eficazes para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor dessas doenças. O evento ocorreu das 8h às 12h, na Usina da Paz do Jurunas.

A ação foi coordenada pela Coordenação Estadual de Arboviroses e tem como foco a sensibilização dos moradores sobre a importância de eliminar os criadouros do mosquito, que podem estar presentes em locais como recipientes com água parada, pneus e outros objetos que acumulam água.

Aline Carneiro, Coordenadora Estadual de Arboviroses, destaca a importância do Dia D de Prevenção: “este evento reforça a conscientização sobre a prevenção de doenças como dengue, zika e chikungunya. A população deve verificar semanalmente focos do mosquito em casa e procurar atendimento médico em caso de sintomas. Na Usina da Paz, além de orientações sobre o Aedes, oferecemos serviços médicos, vacinação, testagem rápida, e atendimentos de saúde da mulher e nutricional”.

Com o slogan “Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora”, a campanha busca conscientizar a população de forma prática, enfatizando que, com apenas dez minutos, é possível adotar medidas para combater o mosquito e reduzir o risco de infecção.

Durante o evento, foram distribuídos materiais educativos, como kits entomológicos com o ciclo evolutivo das espécies de mosquitos, além de vídeos do Ministério da Saúde sobre o combate ao mosquito. Também haverá a distribuição de checklists de prevenção semanal contra a dengue, zika e chikungunya e orientações voltadas aos profissionais de saúde sobre o manejo adequado de casos suspeitos dessas doenças.

Livia Martins, diretora do Instituto Evandro Chagas, esteve no evento representando o Ministério da Saúde, e ressaltou à importância da parceria com estados e municípios, reforçando a mobilização contra a dengue. “A maioria dos criadouros do mosquito está nas residências, por isso, a colaboração da população é essencial para reduzir casos e mortes, especialmente no período de chuvas, quando o risco aumenta”, afirmou.

A Sespa reforça que a participação da população é essencial para o sucesso da campanha. Pequenos gestos de prevenção, como a eliminação de focos de água parada, são fundamentais para combater a disseminação dessas arboviroses.

Fonte: Agência Pará Foto: Divulgação