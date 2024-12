SEMUTRAN intensifica ações de educação no trânsito em Ananindeua no ano de 2024

Ao visar uma cidade onde pessoas e veículos transitem de forma amena e coesa, evitando acidentes e perdas de vidas, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SEMUTRAN) tem avançado significativamente em 2024 com diversas ações de conscientização e educação no trânsito no município de Ananindeua. O objetivo é promover o aprendizado sobre normas e leis de trânsito desde cedo, com iniciativas voltadas para crianças, escolas e comunidades locais.

Neste cenário, mais de 3 mil alunos já foram atendidos por meio de palestras, rodas de conversa e exibição de filmes educativos. Agentes como Ádara, Albuquerque e o servidor Emerson, no papel de “Tio Apito”, têm se dedicado a levar conhecimento de maneira lúdica e acessível para estudantes e comunidades.

Durante a Semana Nacional do Trânsito, diversas atividades foram realizadas em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e a Fundação Cultural Parque Vila Maguary. Uma das ações de destaque foi a exibição do filme “Carros”, que abordou temas como segurança, responsabilidade e comportamento no trânsito.

Cerca de 600 crianças de várias escolas da rede pública participaram do evento no Teatro Municipal, onde puderam aprender sobre as leis de trânsito de forma interativa e divertida. Após a exibição, estudantes participaram de um bate-papo com as agentes do SEMUTRAN Ádara e Albuquerque. A atividade contou com perguntas e respostas, onde as crianças puderam tirar dúvidas e foram premiadas com brindes por meio de acertos.

Lourdes Serra, gestora da E.M.E.F Clóvis de Souza Begot, afirmou: “É gratificante ver esse brilho nos olhos das nossas crianças. Eles são disseminadores de informações, então, esse conhecimento adquirido aqui é muito válido para eles”. Já a estudante do 5º ano, Marcela Modesto, compartilhou sua experiência: “Eu estou achando muito legal. Eu nunca tinha vindo aqui no teatro e gostei, aprendi muita coisa com eles”.

A agente Albuquerque destacou a importância das parcerias entre secretarias e o impacto desse tipo de ação no futuro dos estudantes: “Eles serão os futuros condutores e é essencial que conheçam o trânsito desde cedo”, completou.

EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO

Além das atividades no teatro, ações como exibições de vídeos educativos e bate-papos, as ações foram realizadas em instituições como a Creche Gunnar Vingren, no bairro 40 Horas, onde crianças de 2 a 6 anos puderam aprender temas como o de cuidados no trânsito, uso correto do cinto de segurança e a importância da cadeirinha no transporte. A parceria entre SEMUTRAN e SEMED tem se mostrado essencial no desenvolvimento da conscientização infantil, estimulando o aprendizado de direitos e deveres no trânsito desde os primeiros anos de vida.

Essas iniciativas refletem o compromisso da SEMUTRAN em educar e preparar as novas gerações para se tornarem cidadãos responsáveis, seguros e conscientes no trânsito.

Imagens: Ananews