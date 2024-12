SINOBRAS recebe pelo terceiro ano consecutivo o “Selo Cultura Pará” que reconhece empresas que apoiam e investem na cultura local

A Siderúrgica Norte Brasil – SINOBRAS, recebeu, pelo terceiro ano consecutivo, o “Selo Cultura Pará – Empresa Amiga da Cultura”, concedido pelo Governo do Estado do Pará, honraria que reconhece as empresas que contribuem com o fortalecimento da economia, da cultura e da arte, por meio da Lei Semear. O evento de entrega do reconhecimento aconteceu no dia 12 de dezembro, no Cine Líbero Luxardo, em Belém do Pará, e contou com a presença de Gislei Moura, analista de comunicação, da SINOBRAS. “Receber o Selo Cultura é de grande importância para a SINOBRAS, pois reforça o nosso compromisso com o fortalecimento da cultura e da arte no Pará, além de destacar a atuação da empresa como agente transformador no desenvolvimento social e cultural da região”.

O Selo é um reconhecimento às empresas que acreditam na importância de investir em cultura e que contribuem de maneira significativa para o desenvolvimento artístico e cultural da sociedade.

Imagem: Divulgação