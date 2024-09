SP: Marçal lidera numericamente intenção de votos de evangélicos

O empresário Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB, lidera numericamente a preferência dos evangélicos na disputa pelo Executivo paulistano, de acordo com a pesquisa do instituto Datafolha divulgada na última quinta-feira (26). Enquanto Marçal tem 30% das intenções de voto entre essa parcela do eleitorado, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem 29%.

Na comparação com o levantamento realizado pelo instituto na semana anterior, o empresário cresceu quatro pontos percentuais, enquanto que o atual chefe do Executivo caiu três pontos. O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que tinha 15% do eleitorado evangélico na pesquisa divulgada no dia 19 de setembro, subiu para 16% na análise mais recente.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB), por sua vez, aumentou sua preferência entre os evangélicos em dois pontos percentuais (4% para 6%) na comparação entre as duas últimas pesquisas. Já os outros candidatos na disputa que, somados, tinham 12% na pesquisa que veio a público no dia 19, caíram para apenas 6% no levantamento da última quinta.

A pesquisa do instituto Datafolha, contratada pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo, foi realizada presencialmente com 1.610 pessoas de 16 anos ou mais em São Paulo nos dias 24 a 26 de setembro. A margem de erro foi de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-06090/2024.

Fonte: Pleno News/Foto: YouTube Pablo Marçal