Fiscalização da Base Antônio Lemos apreende 20 tabletes de drogas no Marajó

Uma ação integrada das forças de segurança instaladas na Base Antônio Lemos, em Breves, no Marajó, teve êxito na apreensão de aproximadamente 20 quilos de entorpecente durante abordagem rotineira em uma embarcação no sábado (28). A carga tinha como destino a capital paraense. A apreensão aconteceu durante fiscalização de rotina da guarnição que atua na Base à embarcação ‘N/C Rondônia”, com origem de Manaus (AM).

Durante a abordagem aos passageiros e revista de cargas, a diligência, com uso de cão farejador do Batalhão de Ação com Cães (BAC), identificou um bebedouro industrial, que em sua parte superior continha 20 tabletes de substância semelhante à maconha do tipo Skank, com peso de 20,530 kg.

“Essa é mais uma ação exitosa a partir do patrulhamento que é realizado diariamente pela equipe da Base Antônio Lemos, retificando a estratégia assertiva no investimento que temos feito na malha fluvial. Seguimos trabalhando para reduzir, cada vez mais, as práticas criminosas e garantir a paz da população paraense”, afirmou Ualame Machado, titular da Secretaria de Segurança Publica e Defesa Social (Segup). Todo o material foi apreendido e transportado ao município de Breves para procedimentos junto à Polícia Civil. Investigações devem apurar as origens e os responsáveis pelo material ilícito.

Para o diretor do grupamento fluvial, coronel José Vilhena, esta foi mais uma ação bem-sucedida do Sistema de Segurança. “Seguimos com o trabalho de fiscalização feito diuturnamente, logrando êxito nesta apreensão de material entorpecente. Isso demonstra a importância da localização estratégica da Base Antônio Lemos e do empenho das forças de segurança no combate ao narcotráfico”, assinalou.

