Sucesso nacional, a premiada comédia “O Porteiro” faz temporada em Belém

Uma das comédias de maior sucesso no Brasil, vencedora do prêmio FITA e indicada ao Prêmio do Humor idealizado por Fábio Porchat, o espetáculo “O Porteiro – A Comédia”, com o ator Alexandre Lino, faz sua primeira temporada no Pará. As apresentações serão no Teatro Casa Saulo Sisnando, em Belém, nos dias 15, 16 e 17 de novembro, com preços populares. O espetáculo tem entrada franca para os porteiros que comprovarem que são profissionais da área nessa divertida homenagem com o personagem Waldisney, o porteiro mais amado do país.

Baseada em histórias reais, a peça tem direção de Paulo Fontenelle, que também assina o texto. A montagem faz uma grande e divertida homenagem a todos os porteiros do Brasil. “Ouvimos e coletamos histórias de mais de 100 porteiros. E eles gentilmente nos autorizam compartilhar essas histórias sem nos cobrar nada por isso. Foi o afeto que selou esse encontro desde o início. Por isso meu compromisso e amizade com eles até hoje. Porteiros não pagaram para assistir ao filme não pagam para assistir ao espetáculo onde quer que eu esteja”, diz Lino.

Vista por mais de 150 mil espectadores, a comédia já passou por diversos Estados, entre eles Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Maranhão, Rio Grande do Norte, Pernambuco e o Distrito Federal com sessões lotadas e sucesso de crítica. O sucesso levou a peça a ganhar uma versão para o cinema, e o filme homônimo, lançado em 2023, segue como um dos mais vistos na Prime Vídeo.

Imagem: Divulgação