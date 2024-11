Bolsonaro sobre Donald Trump: “Ressurgimento de um guerreiro”

Após o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump proclamar que havia vencido as eleições presidenciais americanas na madrugada desta quarta-feira (6), fato que horas depois foi confirmado pela projeção da agência de notícias Associated Press, o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), publicou um texto de felicitação ao republicano em sua conta na rede social X.

Na mensagem, Bolsonaro chamou Trump de “amigo” e disse que a eleição do ex-presidente americano mostra “o ressurgimento de um verdadeiro guerreiro”, que “mesmo após enfrentar um processo eleitoral brutal em 2020 e uma injustificável perseguição judicial, ergueu-se novamente”.

– Contra tudo e contra todos, Donald Trump voltará à Presidência da República dos Estados Unidos da América para completar sua missão: restaurar a grandeza de sua nação, proteger os interesses de seu povo e trabalhar por um mundo mais livre e com mais paz e tranquilidade – escreveu Bolsonaro.

O ex-presidente brasileiro também classificou a vitória de Trump como “épica” e disse que o resultado do pleito americano marcou “o triunfo da vontade popular sobre os desígnios arrogantes de alguns poucos que desprezam nossos valores, nossas crenças e nossas tradições”.

– Este triunfo é histórico, um marco que reacende a chama da liberdade, da soberania e da autêntica democracia. Esta vitória encontrará eco em todos os cantos do mundo, impulsionando não apenas os Estados Unidos, mas também o fortalecimento da direita e dos conservadores em muitos outros países – destacou.

Bolsonaro também pediu que a vitória de Trump inspire o Brasil a seguir o mesmo rumo dos Estados Unidos e instou os brasileiros a verem “neste exemplo a força para jamais se dobrarem, para erguerem-se com honra, seguindo o exemplo daqueles que nunca se deixam vencer pelas adversidades”.

– Que nossa nação retome o seu destino de grandeza, para que seu povo volte a se orgulhar de sua história e de seus valores, sem a mácula da censura e do abuso de autoridade, com liberdade e segurança para todos – prosseguiu.

Por fim, Bolsonaro deixou uma mensagem de fé e perseverança e declarou que “talvez, em breve, Deus também nos conceda a chance de concluir nossa missão com dignidade e nos devolva tudo o que foi tirado de nós”.

– Talvez tenhamos uma nova oportunidade de restaurar o Brasil como uma terra de liberdade, onde o povo é senhor de seu próprio destino. Até lá, seguiremos firmes, de pé, cada um de nós, pelo sonho de um Brasil forte, livre e fiel aos seus valores mais elevados – finalizou.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ Jim Lo Scalzo