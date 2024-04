Telegram ganha botão que facilita criação de figurinhas

O Telegram começou a liberar uma nova função para todos os usuários que permite a criação de figurinhas de uma maneira simples, por meio de um botão no painel de stickers. Para usar a novidade, basta selecionar uma imagem presente na galeria ou tirar uma foto e, em seguida, realizar as edições antes de finalizar a transformação em sticker.

Ficou mais fácil fazer figurinha no Telegram

O recurso já pode ser acessado por quem utiliza o Telegram e realizou a atualização mais recente do aplicativo.

Com a função, a criação de stickers ficou parecida com o que já existe no WhatsApp — ou seja, são necessários alguns poucos toques para chegar no resultado. É possível adicionar textos, imagens e GIFS para personalizar ainda mais e enviar para grupos e amigos, assim como salvar em seu pacote de favoritos.

Vale lembrar que o Telegram já oferecia a opção de criação de figurinhas, mas o processo era mais longo e pouco intuitivo — era preciso conversar com um bot oficial, enviar imagens em tamanho e formato específicos e ainda usar “linhas de comando” para completar a tarefa. Com a novidade, qualquer pessoa pode brincar com as montagens sem ter dor de cabeça ao tocar em alguns botões.

Como fazer figurinha no Telegram

A nova função facilita todo o procedimento, então não precisa se preocupar — é só seguir este passo a passo.

Abra um chat qualquer; Toque no ícone de figurinha no canto inferior esquerdo; Pressione o botão “+”; Escolha uma imagem ou tire uma foto; Selecione “Recortar objeto”; Faça as edições; Envie ou salve.

Lembre-se que você não precisa enviar necessariamente a sua criação na hora, pois é possível deixá-la guardada em sua coleção para enviar quando quiser.

900 milhões de usuários

A atualização do mensageiro visa agradar mais de 900 milhões de usuários , marca alcançada no dia 10 de abril deste ano, como anunciada pelo criador e CEO do Telegram Pavel Durov.

Com esse crescimento, a companhia pode finalmente se tornar lucrativa após ter fluxo de caixa positivo no primeiro trimestre de 2024. A empresa planeja novos updates para o software nos próximos meses, então vale ficar de olho.

Fonte: IG/Foto: Ricardo Syozi