Brasil vence Bolívia na segunda rodada do Sul-Americano Sub-20, próximo confronto será na quinta-feira (18) contra a Venezuela

As meninas da Seleção Brasileira venceram a Bolívia na segunda rodada do Sul-Americano Sub-20 no último domingo (14). Essa é a segunda vitória das brasileiras no campeonato, no primeiro confronto contra o Chile elas venceram de goleada por 5 a 1.

A partida de ontem aconteceu no Estádio Modelo Alberto Spencer, em Guayaquil, o Brasil venceu por 2 a 0 a Bolívia. Os gols foram realizados pela meia Carol Firmino e atacante Gisele.

Com o resultado positivo, o Brasil chega a seis pontos e ultrapassa a Venezuela. Na próxima quinta-feira (18), a seleção feminina enfrenta a Venezuela, no estádio em Guayaquil, às 20h30 (de Brasília).

A partida

Aos dez minutos do primeiro tempo o Brasil mostrou que não estava para brincadeira, e logo veio o gol da atacante Gisele que aproveitou para balançar as redes bolivianas. Cinco minutos depois foi a vez da Carol Firmino bater forte de fora da área, e ampliar para a equipe brasileira.

O jogo continuou sem muitas alterações, apesar do Brasil ter dominado a partida o placar permaneceu o mesmo.

Créditos: Fabio Souza/CBF

Por: Marina Moreira