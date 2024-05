Terceira fase do CNH Pai D’égua terá inscrições presenciais em 16 municípios

As inscrições para a terceira fase do Programa Social CNH Pai D’égua iniciam, nesta segunda-feira, dia 27 de março, para as pessoas que residem nas regiões de Santarém, Altamira e Itaituba. As inscrições devem ser feitas de forma online, exclusivamente pelo site do programa (cnhpd.detran.pa.gov.br), porém 16 municípios vão contar também com inscrições presenciais durante este período.

A diretora-geral do Detran, Renata Coelho, ressalta que o atendimento presencial para a inscrição é uma exceção. “A inscrição online é totalmente segura, rápida e prática, porém disponibilizaremos inscrições presenciais em alguns municípios para os candidatos que não possuem acesso a internet”.

Nesta terceira etapa serão disponibilizadas sete mil vagas contemplando os municípios de de Altamira, Anapu, Alenquer, Almeirim, Aveiro, Belterra, Brasil Novo, Curuá, Faro, Gurupá, Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Medicilândia, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Placas, Porto de Moz, Rurópolis, Senador José Porfírio, Santarém, Terra Santa, Trairão, Uruará e Vitória do Xingu.

Para ser beneficiado pelo programa, o candidato deve atender aos seguintes requisitos: ter 18 anos completos na data do requerimento, ser penalmente imputável, estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Também é preciso ter curso fundamental comprovado por meio de certificado ou declaração emitida pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) ou equivalente em outra Unidade Federativa, ter domicílio no Estado do Pará, possuir CPF e Carteira de Identidade ou equivalente e Certidão Negativa de Antecedentes Criminais emitida pela Polícia Civil do Estado do Pará.

O CNH Pai D’égua é um programa do governo do Estado, coordenado pelo Detran, e destina-se às pessoas de baixa renda. Os candidatos selecionados terão acesso gratuito à Carteira Nacional de Habilitação sem precisar pagar autoescola e nenhuma taxa de serviço do Detran durante todo o processo de habilitação. O objetivo é assegurar aos 60 mil beneficiários mais oportunidades de trabalho e incremento da renda familiar.

Confira abaixo os municípios, locais e períodos para inscrição presencial:

De 27/05 a 37/05

– Altamira: Ciretran – Tv. Duque Caxias 370

– Itaituba: Quadra da Igreja de Deus da Amazônia – R. Riomar Tapajós Virgulino Lages, 543

– Almeirim: Carreta Itinerante – Tv. Vespasiano Martins – Praça do Centenário

– Novo Progresso: Centro Cultural – Rua Itaituba

– Óbidos: Escola Estadual de Ensino Médio São José – Rua Arthur Bernardes, 550

– Santarém: Auditório da Secretaria Geral de Governo – Rua 15 de Agosto, 120

– Uruará: Escola Estadual Melvin Jones – Av. Padre Cícero

– Vitória do Xingu: Barraca da Santa

– Placas: CRAS – Rua Santo Antônio – Centro

De 01/06 a 05/06

– Oriximiná: Auditório ETEPA – Tv. Carlos Maria Teixeira, 3225

– Porto de Moz: Casa de Cultura

– Senador José Porfírio: Secretaria Municipal De Trabalho e Promoção Social – Rua São Jorge – S/N

– Brasil Novo: Auditório da Prefeitura Municipal – Av. Castelo Branco, 821

– Medicilândia: Auditório da Câmara Municipal – Travessa Pedro Lima

– Mojuí dos Campos: Câmara Municipal – R. Dep. José Macedo

– Anapú: Secretaria Municipal de Saúde – Rua Santo Agostinho, s/n.

Texto de Leandro Oliveira

Fonte: Agência Pará/Foto: Asdecom/ Detran