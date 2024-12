Theatro da Paz e Amazônia Jazz Band encerram temporada de concertos 2024

A Amazônia Jazz Band (AJB) e a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) encerrarão a temporada de concertos de 2024 com uma série de três apresentações. Os eventos acontecerão nos dias 19 e 20 (quinta e sexta-feira), no prestigioso Theatro da Paz, em Belém. A programação será encerrada no dia 21 de dezembro (sábado), com um show da AJB na cidade de Bragança, no nordeste paraense.

Na quinta-feira, 19 de dezembro, às 20h, a Amazônia Jazz Band subirá ao palco do prestigioso Theatro da Paz, em Belém. Sob a regência do maestro Eduardo Lima e com a participação de convidados especiais, a apresentação promete encantar o público com um repertório diversificado. Os ingressos, no valor de R$ 2,00, poderão ser adquiridos a partir das 9h do dia do evento, na bilheteria do teatro ou pelo site Ticket Fácil.

A noite será dedicada a homenagear o lendário cantor e compositor Tom Jobim, em celebração aos 30 anos de seu falecimento. A apresentação contará com a participação especial da banda paraense Warilou e será encerrada com um repertório natalino, proporcionando ao público uma experiência musical completa e emocionante.

No sábado, 21, às 19h, a Amazônia Jazz Band se apresentará no prestigioso Liceu de Música, em Bragança, com a participação especial do músico Tony Soares. Os ingressos, no valor unitário de R$ 2,00, poderão ser adquiridos a partir das 9h do mesmo dia na bilheteria do local.

Na sexta-feira, 20 de [mês], às 20h, a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) encerrará sua temporada com um concerto memorável no palco principal do teatro. O público poderá reviver momentos marcantes da história da orquestra, além de celebrar a obra do compositor e organista francês Gabriel Fauré. A entrada é gratuita.

A Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz e a Amazônia Jazz Band encerraram o ano com um feito notável: mais de 40 apresentações que encantaram cerca de 20 mil espectadores. Os projetos “Sons da Paz”, realizado nas Usinas da Paz de Belém, e “Sons de Acolhimento”, nos hospitais da capital, levaram a música de alta qualidade a diversos públicos, demonstrando o importante papel social dessas duas renomadas orquestras.

Serviço: Concertos da Amazônia Jazz Band e Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz

19/12 – Amazônia Jazz Band, no Theatro da Paz – às 20h

20/12 – Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz – no Theatro da Paz – às 20h

21/12 – Amazônia Jazz Band, no Liceu de Música, em Bragança – às 19h

Ingressos: O concerto da OSTP será com entrada gratuita, até atingir a capacidade do Theatro. Os ingressos das apresentações da AJB serão vendidos a R$ 2,00 no site Ticket Fácil no dia do evento, a partir de 9h.

