Comunidade da Cidade Velha inicia cogestão da Saúde no bairro

Nesta quarta, 18, às 9h da manhã, moradores e moradoras da Cidade Velha irão reunir com mais de 20 agentes comunitários de saúde que atuam naquele bairro, a fim de conhecer os desafios e oportunidades enfrentados pela equipe do Estratégia de Saúde da Família ligada àquele território, inaugurando um novo formato de cogestão da saúde entre comunidade e Poder Público.



O evento será realizado no Centro de Cooperação e Inovação Social “Antônio Castello Branco Rocha Neto”, localizado na Rua Joaquim Távora, 440, esquina com Rodrigues do Santos, recém-inaugurado e mantido por uma instituição financeira sem finalidade lucrativa que promove a educação financeira e fiscal naquele bairro.



A iniciativa, fundamentada na Educação Financeira e Fiscal, é uma ação da Rede de Cooperação pela Segurança e Sustentabilidade – RCS2, uma rede de pessoas físicas e jurídicas que cooperam de forma apartidária e propositiva entre si e o Poder Público, visando à Paz e ao desenvolvimento sustentável do bairro da Cidade Velha, que tem o Observatório Social de Belém, como um dos seus parceiros.



“A ideia, nesta primeira etapa, é conhecer os principais indicadores de saúde do bairro, seu perfil epidemiológico e as principias estratégias de prevenção a serem implementadas pelos agentes de saúde, a fim de que possamos apoiá-los, tanto na logística, quanto na comunicação com as pessoas do bairro. No segundo momento, está previsto a criação de uma Rede de Cooperação pela Saúde no bairro que objetiva cooperar com a gestão dos seus principais equipamentos de Saúde do bairro, melhorando tanto a eficiência, quanto a eficácia e efetividade deles, à semelhança da parceria exitosa que possuímos com a Polícia Militar que já resultou na instalação de uma unidade policial do bairro com a redução de 40% do número de roubos à época”, informa Ivan Costa, morador e um dos idealizadores do encontro.

Fotos: Divulgação