Tremor de terra leva pânico ao noroeste da Argentina no 1º de maio

Um terremoto de magnitude 5,83 atingiu a província de La Rioja, no noroeste da Argentina, na quinta-feira (1). As informações são do Centro de Pesquisa para Geociências (GFZ) da Alemanha.

De acordo com o GFZ, o terremoto ocorreu a uma profundidade de 10 km.

Segundo o Instituto Nacional de Prevenção Sísmica da Argentina, esse foi o terceiro e mais forte terremoto na região de La Rioja nesta quinta. Ele ocorreu por volta das 13h04 em horário local.

Os outros dois terremotos, de magnitude 2,7 e 2,8, ocorreram entre 12h54 e 12h57.

O jornal “Clarín'” diz que o terremoto chegou a ser percebido por moradores de edifícios altos na província vizinha de Córdoba. Não há informações sobre feridos.

Foto: Reprodução