Troféu do Mundial chega ao Brasil com escolta de ex-zagueiros; entenda

Lúcio, Júnior Baiano, Joel Carli e Marcão estrelam campanha de olho no Mundial

O troféu do Mundial de Clubes já está em solo brasileiro — e não veio sozinho. A taça, que será entregue ao campeão da primeira edição do torneio no novo formato, desembarcou no Rio de Janeiro sob escolta de uma “linha de defesa” formada por ex-zagueiros do futebol brasileiro, em uma ação promovida pela Budweiser, patrocinadora oficial do evento.

Entre os convocados, estão os ex-zagueiros Lúcio, pentacampeão em 2002; Júnior Baiano, ídolo de Flamengo e Palmeiras; Marcão, símbolo do Fluminense; e Joel Carli, argentino com status de ídolo no Botafogo. A campanha foi batizada de “Linha de Defesa Bud” e marca o início das ativações da marca para o campeonato.

“Essa é a primeira edição do campeonato nesse formato, com um troféu desenhado para brilhar os olhos e que se tornou um dos mais bonitos e desejados do mundo. Tê-lo aqui em terras brasileiras pede uma segurança reforçada — ou melhor, uma Linha de Defesa de respeito”, afirmou Mariana Santos, diretora de marketing da Budweiser no Brasil.

A campanha, criada pela agência Africa Creative, inclui um filme promocional, uma estratégia digital com influenciadores e ações presenciais, como o “Tour do Troféu Budweiser”, que acontece neste sábado (4), no Aterro do Flamengo, no Rio.

O evento será gratuito e permitirá que torcedores vejam de perto a taça e participem de desafios com a presença de jogadores como Kelvin, destaque da Kings League Brasil. Finalistas poderão disputar partidas-relâmpago com o próprio Lúcio e, quem vencer, ganha uma foto com o ex-capitão da Seleção e o troféu.

Promoção levará torcedores à final nos EUA

Além do tour da taça, a Budweiser também lançou a promoção “Bud Te Leva”, que vai levar torcedores brasileiros para assistir à final do torneio nos Estados Unidos. Para participar, é preciso comprar produtos da marca e cadastrar os cupons no site oficial.

O novo formato da Copa do Mundo de Clubes da FIFA contará com 32 clubes de todos os continentes e será disputado em junho de 2025, nos Estados Unidos. O Brasil terá quatro representantes na competição – Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

