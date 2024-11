Trump afirma que trata latinos “melhor do que os democratas”

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato pelo Partido Republicano à Casa Branca, Donald Trump, viajou nesta quinta-feira (31) para o estado do Novo México, onde fez um comício no qual buscou atrair o voto de eleitores latinos. Em sua fala, ele disse dar um tratamento melhor a essa parcela da população do que fazem os políticos do Partido Democrata.

– Eu os trato [os latinos] melhor do que os democratas – disse ele no evento de campanha.

A presença de Trump no estado ocorreu em um momento em que os latinos são o foco da campanha americana. No último domingo (27), o comediante Tony Hinchcliffe disse em um comício do republicano que Porto Rico era uma “ilha de lixo flutuante”. O caso gerou uma reação desastrosa do presidente americano, Joe Biden, que chamou os apoiadores de Trump de “lixo”.

– Antes de mais nada, os hispânicos adoram Trump – disse o candidato republicano em seu comício no Novo México, nesta quinta.

Ele enfatizou que os hispânicos são “muito mais inteligentes do que a pessoa que está concorrendo na chapa do Partido Democrata”, fazendo referência a Kamala Harris, e “muito mais inteligentes do que Biden”.

– Eu os trato muito melhor do que os democratas, que estão destruindo o país. Portanto, estou aqui por um motivo simples. Gosto muito deles [dos latinos], e isso é bom para minhas credenciais com a comunidade hispânica ou latina – afirmou.

No evento, o ex-presidente também lembrou a intenção de lançar “o maior programa de deportação da história dos Estados Unidos” e reiterou sua retórica sobre imigrantes ilegais, prometendo “resgatar todas as cidades e vilas que foram invadidas e conquistadas e prender os criminosos cruéis e sanguinários” que chegaram ao país irregularmente.

– Espero que vocês votem em Trump. O dia 5 de novembro de 2024 será o dia da libertação dos EUA – declarou.

*AE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/ALLISON DINNER