Usina da Paz do Bengui recebe nova edição do programa “Por Todas Elas”

A Usina da Paz Padre Bruno Sechi, no bairro do Bengui, em Belém, foi palco de mais uma edição do programa “Por Todas Elas”, iniciativa que tem levado saúde, cidadania e lazer para mulheres e suas famílias em diferentes regiões do Pará.

Durante a ação, moradores puderam acessar diversos serviços gratuitos, como emissão de documentos, consultas médicas e odontológicas, exames oftalmológicos com distribuição de óculos de grau, orientações de saúde e atendimentos de estética. Além disso, houve atividades recreativas para crianças, rodas de conversa e sorteios de brindes, criando um espaço de acolhimento e bem-estar.

O programa foi criado em 2024 com o objetivo de ampliar o protagonismo feminino e oferecer oportunidades que reforcem a autoestima, a saúde e a autonomia das mulheres paraenses. A cada edição, a iniciativa reúne parcerias entre órgãos do Estado e instituições sociais, garantindo mais inclusão e acesso a direitos básicos.

A Usina da Paz do Bengui, inaugurada em 2022, já ultrapassou a marca de 1,1 milhão de atendimentos em diferentes áreas, incluindo educação, esporte, cultura e serviços de assistência. O espaço se consolidou como um ponto de transformação social no bairro, aproximando a comunidade de ações que antes eram de difícil acesso.

De acordo com os organizadores, o “Por Todas Elas” seguirá percorrendo outras Usinas da Paz, fortalecendo a rede de apoio às mulheres em todo o estado e reafirmando o compromisso do governo em ampliar políticas públicas voltadas à cidadania e à qualidade de vida da população.

Imagem: Agência Pará

