Curupira, o protetor da floresta, faz primeira aparição pública como mascote da COP30

No desfile cívico-militar de 7 de setembro, em Brasília, o Curupira mascote oficial da COP30, que acontecerá em Belém fez sua estreia em público, desfilando para celebrar o Dia da Independência do Brasil. O personagem folclórico, conhecido como protetor das matas e dos animais, caminhou ao lado de brigadistas e servidores ambientais do Prevfogo, Ibama e ICMBio, em um trecho dedicado à conferência do clima. Ele também esteve ao lado do tamanduá-bandeira Labareda, símbolo do próprio Prevfogo.

A estreia do Curupira reforça a ideia de que a COP30 conecta diretamente o debate climático à identidade cultural da Amazônia. Ao longo do desfile, 196 jovens carregaram mudas de árvores representando os países participantes da conferência gesto simbólico para expressar esperança e compromisso coletivo com o planeta.

Segundo um representante da organização do evento, a presença do Curupira em Brasília demonstra o orgulho brasileiro na preservação da Amazônia e o compromisso com a agenda ambiental. Já o presidente Lula destacou como o tema da COP30 dialoga com a soberania nacional e a proteção da floresta.

A escolha do Curupira como mascote entidade lendária com cabelos alaranjados, pés virados para trás e figura de guardião da natureza carrega uma mensagem distribuída desde o Senado até o governo federal: preservar a floresta é preservar a vida. Mais do que um símbolo, é um chamado para que a cultura, a ciência e a tradição andem lado a lado na defesa do meio ambiente.

Imagem: Ricardo Stuckert/PR