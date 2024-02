Vereadores se agridem e sessão é interrompida na Bahia

A sessão desta quarta-feira, 28, na Câmara Municipal de Lauro de Freitas, na Bahia, teve de ser encerrada após dois vereadores se agredirem no plenário. O episódio foi transmitido ao vivo no canal da Casa Legislativa, no YouTube, e mostrou o exato momento em que o vereador Loxa Lopes (PP) se dirige ao seu colega Gabriel Bandarra Joffily de Souza, conhecido como Tenóbio (União Brasil), e o agride com um tapa no rosto.

Lopes estava se queixando sobre a maneira como Tenóbio se referia ao presidente da Câmara, Naide Brito (PT).

“Quando você desqualifica uma senhora chamando de descarada, está desqualificando a pessoa. Não está desqualificando a parlamentar não. Descarada quer dizer sem vergonha, desavergonhada. Gente, sai do normal do parlamento, sai do normal da educação”, disse Lopes.

Ele ainda acrescentou:

“Se fosse minha mulher ou minha filha, não terminava a frase não!”

Em seguida, Tenóbio se levantou da cadeira e eles discutiram.

“Descarado é o senhor”, disse Lopes antes de agredir Tenóbio.

A briga foi interrompida graças a ação de parlamentares, que apartaram.

Imagem: Reprodução