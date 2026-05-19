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SEGURANÇA

Vídeo: Homem é contido por pacientes após roubo dentro da UPA de Castanhal

Um caso revoltante foi registrado na UPA de Castanhal, no nordeste do Pará.

Segundo informações preliminares, um homem entrou na unidade de saúde e roubou o celular de uma mulher que estava no local acompanhando o marido.

Após a ação criminosa, pacientes que presenciaram a situação ficaram revoltados e conseguiram conter o suspeito, impedindo que ele fugisse.

A ocorrência gerou movimentação dentro da unidade e chamou atenção de pessoas que aguardavam atendimento no local.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o encaminhamento do suspeito nem detalhes adicionais da ocorrência.

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