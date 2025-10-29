Vídeo: em meio à dor, menino encontrado morto em mala é sepultado sob forte comoção

O sepultamento ocorreu na manhã desta quarta-feira (29), no bairro do Tapanã, em Belém.

O pequeno Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, vítima de um crime bárbaro que chocou Belém, foi sepultado na manhã desta quarta-feira (29) em um cemitério particular no bairro do Tapanã. A cerimônia fúnebre foi marcada por profunda comoção, reunindo familiares, amigos e moradores que se solidarizaram com a tragédia e clamaram por justiça.

O corpo chegou ao local do enterro por volta das 9h. Desde o velório, realizado em uma igreja evangélica na terça-feira (28), a despedida de Paulo Guilherme tem sido marcada por homenagens. Na noite anterior, moradores do bairro da Marambaia, onde a criança residia, realizaram uma motociata em sua memória, finalizada com uma queima de fogos e aplausos na praça local.

O Crime e a Vingança Popular

Paulo Guilherme estava desaparecido desde a noite de domingo (26). Seu corpo foi encontrado na tarde de segunda-feira (27), abandonado dentro de uma mala em frente ao Cemitério São Jorge, também na Marambaia. O fato de a criança ter sido localizada com uma roupa diferente da que usava no momento do desaparecimento reforçou a suspeita de assassinato.

O principal suspeito do crime, um catador de lixo com passagens anteriores por dois estupros, foi encontrado e linchado por vizinhos da vítima na mesma noite de segunda-feira (27). Moradores afirmaram que o celular do suspeito continha fotos de crianças e da mala utilizada para ocultar o corpo. A Polícia Civil, por meio da Divisão de Homicídios, segue investigando o caso para apurar todos os detalhes do assassinato de Paulo Guilherme.

