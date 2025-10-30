quinta-feira, outubro 30, 2025
POLÍCIA

Vídeo: megaoperação no Rio de Janeiro registra intensa fuga de facção criminosa

Um vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra a fuga de integrantes do Comando Vermelho (CV) para a mata, vestidos com fardas camufladas e fuzis em punho. As imagens foram gravadas às 6h da terça-feira, logo após o início da megaoperação, que começou às 5h30, nos complexos do Alemão e da Penha.

Até o momento, a ação resultou na morte de 121 pessoas, incluindo quatro policiais, e na prisão de 113 suspeitos, segundo balanço das autoridades. A operação mobilizou um grande contingente das polícias Civil e Militar e reforça a ofensiva do governo estadual contra o avanço das facções criminosas no Rio de Janeiro.

