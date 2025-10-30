quinta-feira, outubro 30, 2025
POLÍCIA

Vídeo: megaoperação no Alemão e na Penha apreende 93 fuzis e leva RJ a recorde histórico no ano

Com 64 mortos e 81 presos, a ação da última terça-feira (28) é considerada pelo governo a operação mais letal já registrada no estado.

Uma megaoperação conjunta das polícias Civil e Militar nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, na última terça-feira (28), resultou na apreensão de 93 fuzis, segundo balanço parcial das autoridades. Com isso, o total de armas desse tipo retiradas do tráfico em 2025 chega a 686, estabelecendo um novo recorde anual no estado.

A ofensiva, voltada contra o Comando Vermelho (CV), mobilizou cerca de 2,5 mil agentes e faz parte da Operação Contenção, iniciativa permanente do governo estadual para frear o avanço da facção em territórios fluminenses. Além dos fuzis, foram apreendidas duas pistolas e nove motocicletas.

O recorde anterior havia sido divulgado pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) em 20 de outubro, quando o total de fuzis apreendidos entre janeiro e setembro somava 593 — o maior número desde o início da série histórica em 2007. Com a operação desta terça-feira, o número saltou para 686, reforçando a tendência de alta nas apreensões de armas de fogo neste ano.

 Foto: Reprodução TV Globo

