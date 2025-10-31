Vídeo: quando a maré não ajuda; até o bolo do torcedor do Paysandu caiu

O ano de 2025 não tem dado trégua ao Paysandu. Depois de perder o Campeonato Paraense para o maior rival, o Clube do Remo, o Papão amarga agora o rebaixamento da Série B para a Série C do Brasileirão — e, pra completar o roteiro de drama, ainda segura a lanterna da tabela.

Como se não bastasse, circula nas redes um vídeo de um torcedor bicolor que, ao soprar as velinhas do bolo de aniversário, vê o bolo desabar bem na hora do parabéns.

Hoje o Paysandu volta a campo, e o sentimento é de que a torcida espera, pelo menos, um alívio nesse fim de temporada difícil. Quem sabe o jogo de hoje não traz um respiro e um pouco de alegria ao coração bicolor?

