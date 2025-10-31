sexta-feira, outubro 31, 2025
Vídeo: strelas de Hollywood brilham no Power of Women 2025

Evento da Variety e Lifetime homenageia mulheres que inspiram dentro e fora das telas.

A noite da última quarta-feira (29) reuniu algumas das maiores estrelas de Hollywood durante o Power of Women, evento promovido pela Variety em parceria com a Lifetime. A cerimônia celebrou mulheres que vêm deixando sua marca dentro e fora das telas, destacando o poder e a influência feminina na indústria do entretenimento.

Entre as homenageadas desta edição estavam Sydney Sweeney, Wanda Sykes, Nicole Scherzinger, Jamie Lee Curtis, Kate Hudson e Aly Raisman, que posaram juntas em um dos momentos mais comentados da noite. O encontro também marcou o lançamento da tradicional edição especial da revista Variety, dedicada ao protagonismo das mulheres e ao impacto que exercem na cultura contemporânea.

Com discursos inspiradores e celebrações de trajetórias únicas, o evento reforçou a importância da representatividade e da união feminina em um setor historicamente dominado por homens — provando que, em Hollywood, o futuro tem voz e rosto de mulher.

