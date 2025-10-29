Vídeo: “susto do caramba”: João Gomes descreve momentos de tensão em meio a megaoperação policial no Rio de Janeiro

O cantor pernambucano João Gomes viveu momentos de grande tensão nesta terça-feira (28) no Rio de Janeiro, enquanto a polícia realizava a Operação Contenção, uma megaoperação conjunta nos Complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte.

Embora não tenha identificado o local exato da gravação, o artista recorreu às redes sociais para relatar o susto. “Na saída da locação, eu vim com meu assessor, Cláudio. Bizarro, velho. A gente não entendeu por que a turma estava pedindo para voltar pro lugar da locação. Mas dizem que esses caras começaram a atirar do nada. Meu Deus do céu,” contou ele, que teve o relato apagado horas depois.

Ele descreveu o clima de apreensão ao sair da região: “Quando [a gente] pegou as avenidas aqui, as rodovias, deserto, deserto, meu irmão. Que negócio do caramba. Que loucura, velho!” Em um vídeo posterior no carro, João Gomes escreveu: “Ruas desertas. Que Deus tenha misericórdia. Que susto do caramba”.

Megaoperação com Recorde de Mortes

A Operação Contenção mobilizou cerca de 2.500 agentes das polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro. A ação, resultado de mais de um ano de investigação, visava combater a expansão territorial do Comando Vermelho (CV) e cumprir cerca de 100 mandados de prisão. Entre os alvos prioritários estavam 30 membros da facção oriundos de outros estados — com destaque para o Pará — que estariam escondidos nas comunidades.

O saldo da operação chocou o estado: a ação se tornou a mais letal da história do Rio de Janeiro, totalizando 64 mortes (60 suspeitos e 4 policiais). Além das fatalidades, 81 pessoas foram presas, incluindo Thiago do Nascimento Mendes, o “Belão”, apontado como operador financeiro do CV na Penha. A polícia ainda apreendeu 93 fuzis, um número que se aproxima do recorde histórico de apreensões desse tipo de armamento no estado.

