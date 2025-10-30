quinta-feira, outubro 30, 2025
Vídeo: tutor luta para integrar novo gatinho e pitbull no lar

O processo de adaptação de um novo pet está rendendo momentos de tensão – e humor – na casa de Anderson. O tutor recentemente adotou um gatinho e tem encontrado dificuldades em fazer com que o filhote se entenda com o pitbull da família.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Anderson mostrou o quão “doido para abocanhar” o bichano o cão está. A única barreira entre os dois é uma porta de vidro. Em uma cena que viralizou, o pitbull chega a lamber o objeto, expressando um desejo que o que se tradurzimos fica: “Ai se eu te pego”.

O registro serve de alerta cômico: o novo gatinho precisará de todo o cuidado do mundo até que o cão se acostume com sua presença e a convivência se torne harmoniosa.

