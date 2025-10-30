Vídeo: mistério no espaço; Sérgio Sacani comenta possibilidade de o 3I/ATLAS ser uma nave alienígena

O astrônomo e divulgador científico Sérgio Sacani voltou a agitar as redes sociais ao comentar sobre o misterioso objeto 3I/ATLAS, detectado recentemente cruzando o Sistema Solar. Em tom bem-humorado, mas sem descartar a curiosidade científica, Sacani sugeriu que dentro de cerca de 20 dias poderemos descobrir o que realmente é esse corpo celeste — e brincou com a hipótese de ele ser uma nave alienígena.

Segundo o cientista, o 3I/ATLAS passará mais próximo do Sol em breve, o que deve ajudar a revelar sua verdadeira natureza.

“Daqui 20 dias, provavelmente nós vamos ter a confirmação do que é o 3IATLAS. Porque ele vai passar mais perto do Sol, e aí se ele for uma nave alienígena mesmo, toda a poeira e todo o gás que estão em volta dele vão ser varridos, e vai aparecer uma belíssima de uma nave alienígena”, explicou Sacani.

Com seu estilo característico, o pesquisador ainda ironizou o cenário catastrófico que uma eventual civilização extraterrestre poderia representar:

“Se isso aparecer no céu, você pega o seu cartão de crédito e detona ele, porque não vai ter amanhã. Esses caras viram para cá e acabam com a gente, tá?”, brincou.

Apesar do tom descontraído, o comunicador deixou claro que o mais provável é que o 3I/ATLAS seja apenas um cometa interestelar, semelhante a outros objetos já observados vindos de fora do Sistema Solar — como o famoso ʻOumuamua, em 2017.

“Muito provavelmente ele vai ser um cometa. E como veio de outra estrela, tem uma composição química diferente, então não dá para esperar que ele seja idêntico aos cometas que a gente tem aqui”, completou.

O 3I/ATLAS é o terceiro objeto interestelar já identificado passando pelo Sistema Solar. Sua origem exata e composição ainda são motivo de estudo, e a aproximação com o Sol nas próximas semanas promete oferecer novos dados científicos — e, claro, mais material para as teorias e piadas de Sacani sobre “naves alienígenas gigantes”.

Foto: Reprodução Internet

