Vídeo: Virgínia Fonseca tem aulas de samba após polêmica como rainha de bateria

Depois de ter sua performance criticada na quadra, a influenciadora Virgínia Fonseca está intensificando sua preparação para o Carnaval. Ela apareceu em vídeos e fotos praticando samba com a professora Luciene Santinha, ex-passista da escola de samba Grande Rio.
As imagens, que mostram Virgínia recebendo orientações para aprimorar o samba no pé, surgem após a polêmica coroação como a nova rainha de bateria da Grande Rio. Sua atuação no evento gerou críticas e memes nas redes sociais, levantando questionamentos sobre sua capacidade de assumir o posto.
