Nicole Bahls tem voo desviado por crise na Venezuela e perde show

Influenciadora voltava de Saint Barth, no Caribe, onde passou o Ano-Novo

A influenciadora Nicole Bahls, 40, contou nas redes sociais, no último sábado (3), que perdeu o show da dupla Henrique & Juliano após ter o voo desviado enquanto voltava de Saint Barth, no Caribe, onde passou o Ano-Novo.

Como o tráfego aéreo da Venezuela foi fechado após os Estados Unidos atacarem a Venezuela e capturarem o presidente Nicolás Maduro, a aeronave desviou para Miami.

“Passei pela guerra da Venezuela… Já já estou chegando […] Se não tiver adrenalina, história e emoção, não sou eu”, escreveu Nicole nos stories do Instagram.

“Meu voo passou pela confusão da Venezuela bem na hora, aí voltou para Miami. Quando eu acordei, eu olhei o aeroporto e achei que tinha chegado no Brasil. Essas coisas só acontecem comigo”, contou.

“Eu só tô arrasada porque hoje tinha show do Henrique e Juliano no Rio, eu queria muito ir no show. Eu queria chegar a tempo, mas eu acho que não vou. Mas, o mais importante, vou chegar com vida”, concluiu a influenciadora.

