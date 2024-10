TSE realizará teste nos sistemas eleitorais antes do 2º turno

Neste sábado (26), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fará mais uma verificação dos sistemas responsáveis pela recepção e pela totalização (soma) dos votos do eleitorado. Trata-se da Cerimônia de Verificação da Integridade e Autenticidade dos Sistemas Eleitorais, que tem como objetivo ressaltar a transparência e a confiabilidade do sistema eletrônico de votação.

A fiscalização do sistema acontecerá no edifício-sede do TSE, em Brasília (DF), a partir das 12h, um dia antes do 2º turno das Eleições Municipais de 2024. Representantes das instituições participantes poderão verificar se o sistema de totalização é o mesmo que foi assinado digitalmente pelas próprias entidades fiscalizadoras na Cerimônia de Assinatura Digital e Lacração dos Sistemas Eleitorais, concluída no dia 10 de setembro deste ano.

Três verificações serão feitas durante o processo:

Sistema de Gerenciamento da Totalização (Sistot): conjunto de programas que tem como objetivo principal acompanhar os recebimentos e gerenciar as totalizações dos resultados das eleições a partir dos arquivos processados pelo Receptor de Arquivos de Urna;

Receptor de Arquivos de Urna (RecArquivos): sistema responsável por receber os pacotes enviados pelo Transportador de Arquivos contendo os boletins de urna e encaminhá-los para totalização;

Informação de Arquivos de Urna (InfoArquivos): sistema responsável por fornecer ao Transportador de Arquivos a situação dos arquivos enviados e recebidos na base de dados da Justiça Eleitoral.

Será checado se os sistemas de totalização de votos permanecem inalterados desde a lacração feita em setembro de 2024. Na ocasião, a Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE recalculará, na presença de entidades fiscalizadoras, os hashes (resumos digitais) dos arquivos, garantindo que correspondam aos valores originais.

Esses hashes, que servem para detectar qualquer alteração nos arquivos, já foram publicados no Portal do TSE e estão disponíveis para consulta pública. No evento de 26 de outubro, as entidades confirmarão se os resumos digitais dos arquivos são idênticos aos divulgados, assegurando a transparência e integridade do processo eleitoral.

Fonte: Pleno News/ Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil