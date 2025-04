39 anos depois, este herói interpretado por Schwarzenegger ainda tem um dos nomes mais estilosos do cinema de ação!

Lançado em 1985, este filme não faz parte dos filmes de ação mais conhecidos com Arnold Schwarzenegger, mas não deixa de ser icônico.

Na história do cinema, alguns personagens foram agraciados com nomes estilosos. Desta vez, propomos um mergulho no universo de John Matrix em Comando para Matar!

Por trás desse sobrenome deliciosamente elegante está Arnold Schwarzenegger. Depois de O Exterminador do Futuro e antes de Predador, o ator atuou neste filme de ação injustamente esquecido, mas que vale muito a pena (se for capaz de encontrá-lo em algum lugar).

7Armado até os dentes, ele não pretende deixar esses criminosos destruírem sua família! A chamada do filme diz muito sobre isso: “Não importa onde, quando e como, alguém deve pagar”. E quando você tem problemas com alguém chamado John Matrix, deveria pensar duas vezes antes de procurar encrenca!

Ironicamente, Comando para Matar deveria originalmente se chamar Matrix, em referência ao personagem principal interpretado por Arnold Schwarzenegger. No final, este título não foi mantido pelo produtor Joel Silver, mas teria sua hora de glória 13 anos depois com o clássico estrelado por Keanu Reeves.

Um vilão fabulosamente excêntrico

Além disso, John Matrix enfrenta um dos vilões mais memoráveis do cinema no personagem de Bennett, interpretado pelo ator australiano Vernon Wells. Acostumado com papéis de vilão nos anos 80 (Viagem Insólita, Mad Max 2), ele é tão engraçado quanto aterrorizante. Com seu bigodão, visual improvável com cota de malha e jeito de Freddie Mercury, Bennett marcou muito os fãs.

A atuação exagerada do ator e sua maneira de soltar suas frases de efeito diante de um John Matrix inabalável é extremamente agradável, desde que você aceite a proposta. Para os aficionados por Schwarzy, “Comando” é como uma bênção, eles bebem suas falas como água.

Os fãs mais fervorosos se divertirão reconhecendo certas referências, como o famoso “Eu voltarei”, que Matrix lança a seu inimigo, Bennett. Outra frase de efeito cult é proclamada por Schwarzy neste filme. Depois de matar Sully, a quem havia prometido matar por último, ele diz: “Eu menti!” Ele usará esta mesma frase em O Exterminador do Futuro 3 e Os Mercenários 3.

Além disso, Comando para Matar é o filme onde Arnold Schwarzenegger conta com mais mortes em seu currículo! John Matrix elimina 81 inimigos, superando Douglas Quaid em O Vingador do Futuro e suas 44 execuções. O filme de ação foi um bom sucesso, arrecadando 57 milhões de dólares para um orçamento de 10 milhões.

*Conteúdo Global do AdoroCinema