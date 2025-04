“Eles estão começando”: Amazon dá novidades sobre o novo filme de James Bond e, pela primeira vez, são promissoras

Com Daniel Craig fora da saga, o difícil será encontrar alguém que possa seguir a linhagem de agentes secretos com licença para matar.

É possível que, com a mudança dos direitos de James Bond, você tenha se perguntado mais de uma vez quando começariam a trabalhar com a franquia na Amazon. A resposta talvez te surpreenda, mas, aparentemente, eles não demoraram: Amy Pascal e David Heyman ainda não anunciaram quem será o novo 007 (provavelmente porque não têm nada definido no momento), mas não querem continuar esperando e permitindo que o público se esqueça do agente com licença para matar, então já estão trabalhando nisso, a toda velocidade.

É o que contaram no painel da Amazon MGM apresentado na CinemaCon, segundo afirma a Variety, onde Sue Kroll e Courtenay Valenti, executivas do estúdio, pediram desculpas por não terem Pascal e Heyman presentes, dando a entender que é provável que tenhamos notícias em breve sobre o futuro da – já mais que saga – franquia.

“Estamos comprometidos em honrar o legado deste personagem icônico e trazer um novo capítulo fresco e exótico ao público de todo o mundo junto com Amy e David. Ambos estão em Londres começando e não puderam estar aqui esta noite, mas queríamos agradecê-los pelo que sabemos que será uma parceria incrível”.

Considerando o final de Sem Tempo para Morrer, eles têm um problema muito grande em mãos, porque não só todos os olhos estarão voltados para o novo Bond, mas também precisam continuar uma história impossível de continuar, montar uma franquia com diferentes ramificações e, é claro, fazer malabarismos para evitar as reclamações dos fãs. Pessoalmente, não gostaria de estar na pele deles: façam o que fizerem, todo mundo já tem seu Bond ideal em mente, e vivemos em tempos onde tudo que se desvia do que pensávamos anteriormente nos parece um erro. Como misturar em vez de agitar, veja só.

