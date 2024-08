Adepará recebe inscrições ao Conselho Consultivo do Programa de Integridade da Pecuária

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) já está recebendo desde ontem, quinta-feira,22, inscrições de entidades interessadas em compor o Conselho Consultivo do Programa de Integridade e Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Pecuária de Bovinos e Bubalinos. Os interessados devem residir no Pará, e podem se inscrever de forma on-line, até o dia 4 de setembro de 2024, por meio de formulário disponível em https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFE75I3oSKbiEXqf_j1oY5vHrxalm-2HML228XOG63B3QGqg/viewform?usp=sf_link.

Publicado no dia último dia 12 de agosto, o Edital de Chamamento visa ampliar a participação de todos que serão atingidos por essa política pública. “O Programa de Integridade e Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Pecuária de Bovinos e Bubalinos é uma política construída por várias mãos, abrangendo diversos atores que compõem essa atividade no Pará. O Conselho Gestor debateu e estabeleceu os critérios para que as instituições envolvidas no setor agropecuário possam ter voz. O Edital de Chamamento vai permitir exatamente essa gestão participativa, para que possamos construir uma política pública eficaz para todo o Estado”, enfatizou Jamir Macedo, diretor-geral da Adepará.

COMPOSIÇÃO

O Conselho Consultivo será formado por representantes da indústria e da agricultura familiar, produtores rurais e demais organizações da sociedade civil. Não há limite de instituições participantes. Todas que atenderem aos critérios mínimos serão habilitadas. A duração do mandato dos membros será de 2 anos, com possibilidade de recondução. A representação é institucional, e os titulares dos órgãos e entidades indicarão um titular e um suplente à respectiva vaga.

Após análises, a Adepará publicará no Diário Oficial do Estado (DOE) as entidades habilitadas e comunicará oficialmente os não habilitados, que poderão interpor recurso. O resultado final será divulgado no dia 3 de setembro de 2024, no Diário Oficial do Estado e no site da Adepará. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: conselhoconsultivo3@gmail.com

O Conselho Consultivo terá uma coordenação e uma secretaria executiva, que será eleita na primeira reunião e nomeada pelo Conselho Gestor do Programa (Coges-Pecuária). As reuniões ocorrerão a cada três meses.

POLÍTICA PÚBLICA

Criado pelo Decreto nº 3.533/2023, o Programa de Integridade e Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Pecuária do Estado do Pará é uma política pública executada pela Adepará, Semas (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade), Seaf (Secretaria de Estado da Agricultura Familiar), Sedap (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca) e Iterpa (Instituto de Terras do Pará), com participação de entidades do terceiro setor e sociedade civil.

Um dos pilares do Programa de Integridade é o Sistema de Rastreabilidade Individual de Bovinos e Bubalinos do Pará (SRPIPA), atividade permanente e sistemática das ações de Defesa Sanitária Animal, visando à promoção da segurança sanitária do rebanho.

A rastreabilidade individual vai possibilitar o acompanhamento de toda a movimentação dos animais, onde nasceram e foram abatidos, gerando informações importantes para a sustentabilidade da pecuária e garantindo a abertura de novos mercados para a carne produzida no Estado.

Já a requalificação comercial integra o programa elaborado pela Semas para desbloquear a venda de gado em áreas com recuperação ambiental. Como presidente do Conselho Gestor, a Adepará, junto com outros órgãos, é responsável pela gestão estratégica, financeira e operacional do Programa.

Cronograma do Edital de Chamamento

Publicação do Edital – 12/08/2024

Período de inscrição – 22/08/2024 a 04/09/2024

Análise documental das inscrições – 05/09/2024 a 11/09/2024

Divulgação da lista preliminar de habilitadas – 16/09/2024

Prazo para recebimento dos recursos – 17/09/2024 a 19/09/2024

Divulgação definitiva dos habilitados – 26/09/2024

Imagens: Agência Pará de Notícias