Delegação de Castanhal conquista o Troféu Eficiência da última Regional

A Delegação de Castanhal fez a festa na última e oitava regional da XIII edição dos Jogos Aberto do Pará (Joapa), conquistando o Troféu Eficiência, no domingo, 01, se destacando nas modalidades de Basquetebol, Voleibol, Handebol e Futebol de Areia, somando a maior pontuação na competição, com 58 pontos, na regional Guamá/Guajará na cidade-sede de Castanhal. O evento é promovido pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), em parceria com a Federação Paraense de Futsal (Fefuspa).

A oitava Regional reuniu mais de 900 atletas, oriundos de treze municípios: Curuça, Colares, Santa Isabel, Maracanã, Bragança, Benevides, Ponta de Pedras, Marabá, São Domingos do Capim, Igarapé-Açu, Marituba, Vigia de Nazaré e Castanhal. O evento foi realizado nos Ginásios José Maria Sampaio, Loiola Passarinho, Emília Gimennez, Graziela Gabriel, na Praça Inácio Koury (Arena do Estrela), Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), Escola Padre Salvador Tracaiolli.

Sobre a realização da oitava regional Guamá/Guajará, a secretária titular da Seel, Ana Paula Alves, ressaltou o sucesso das regionais culminando o encerramento na cidade de Castanhal. “Chegamos na última regional, com mais de 900 atletas participando e se divertindo nesse grande evento do esporte amador, nós, do governo do Pará, através da Seel, estamos felizes por esse momento.

O atleta de Voleibol, de Castanhal, Gilson Júnior, fala da conquista do campeonato e do Troféu Eficiência . “Nós ficamos muito felizes com o tri-campeonato consecutivo da equipe do volebol masculino na fase regional dos Jogos Abertos e poder contribuir para a conquista do Troféu Eficiência para o município de Castanhal”, disse o atleta.

O técnico da modalidade idade basquetebol masculino e feminino, Alberth Alves destaca o apoio do Governo no desporto. “Um apoio fundamental, a gente agradece muito a realização dessa competição, ela abrange vários municípios e a gente consegue colocar o esporte, que é uma ferramenta social em ação. Para uma prática esportiva, saudável e, graças a Deus, com bons resultados”, disse o técnico.

O Troféu Eficiência premia o município que mais acumula pontos durante a competição. O município de Castanhal, levou o Troféu, com 58 pontos, por fazer a melhor campanha da oitava fase do Joapa. (Colaborou Jessé Lima)

PÓDIO DA REGIONAL NA CIDADE SEDE DE CASTANHAL

MODALIDADE FUTSAL

FEMININO

1º SÃO DOMINGOS

2º VIGIA

3º MARACANÃ

MASCULINO

1º MARITUBA

2º SÃO DOMINGOS

3º VIGIA

FUTEBOL DE AREIA

FEMININO

1º CASTANHAL

2º IGARAPÉ-AÇU

3º CURUÇÁ

MASCULINO

1º IGARAPÉ-AÇU

2º COLARES

3º CASTANHAL

VOLEIBOL

FEMININO

1º CASTANHAL

2º BENEVIDES

3º SANTA ISABEL

MASCULINO

1º CASTANHAL

2º MARACANÃ

3º IGARAPÉ-AÇU

BASQUETEBOL

FEMININO

1º PONTA DE PEDRAS

2º CASTANHAL

3º MARABÁ

MASCULINO

1º CASTANHAL

2º MARABÁ

3º BENEVIDES

HANDEBOL

FEMININO

1º CASTANHAL

2º VIGIA

3º BRAGANÇA

MASCULINO

1º VIGIA

2º BRAGANÇA

3º MARABÁ

TENIS DE MESA

MASCULINO

1º EVERTON SOUZA – (MARITUBA)

2º PEDRO SILVA (SANTA ISABEL)

3º JOÃO SANTOS (VIGIA)

3º LUIZ BARATA (VIGIA)

TROFÉU EFICIÊNCIA — CASTANHAL

Imagens: Jessé Lima/Divulgação