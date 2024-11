Após caso Trump, senador do PT admite que Lula perder é possível

Ao fazer uma análise do resultado eleitoral das eleições nos Estados Unidos deste ano, o senador Humberto Costa (PT-PE) afirmou que a esquerda brasileira tem de encarar a vitória de Donald Trump como um “sinal de alerta” de que uma eventual derrota do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026 não é “uma hipótese inteiramente descartada”.

As declarações aconteceram durante entrevista ao portal Metrópoles publicada neste domingo, 10. Na ocasião, o congressista afirmou ter recebido o desempenho dos democratas com surpresa negativa.

– Naturalmente que todos nós recebemos com uma certa surpresa, porque se esperava que fosse uma eleição mais disputada e que o desempenho do Partido Democrata fosse melhor. Obviamente que o resultado lá tem que deixar para todos nós um sinal de alerta – ponderou.

Na sequência, ele avaliou que, “até bem pouco tempo o Donald Trump poderia ser considerado uma espécie de acidente na história”, teoria que se provou equivocada nestas eleições.

– A eleição dele de 2016 e o governo de 2017 a 2021 foi na verdade, visto como um acidente de percurso. Mas agora, com a vitória que ele teve, com o poder do qual ele desfruta, porque ele vai ter a maioria na Câmara, a maioria no Senado já tem a maioria dos integrantes da Suprema Corte. Então, todas as condições para fazer o governo que ele queira, como queira, ele tem hoje. Então realmente se vê com preocupação – reconheceu.

O parlamentar apontou que, dadas as semelhanças recentes entre os cenários políticos brasileiro e estadunidense, há a possibilidade de que o que chamou de “extrema-direita” volte ao poder.

– E o alerta surge para nós, porque passamos por um governo com características muito semelhantes e a vitória do presidente Lula foi entendida por nós e por muita gente como um ponto final na experiência da extrema-direita no Brasil. Já vimos que não é bem assim, mas podemos agora ter a convicção de que ela pode voltar, seja com o próprio Bolsonaro, se ele conseguir ter a condição de elegibilidade, seja por meio de alguém que represente esse projeto – adicionou.

Apesar da análise, Costa disse considerar precipitado achar que Lula perderá a reeleição.

– Não que nós estejamos preocupados que Lula vá perder a eleição, não. Eu acho que isso aí seria uma avaliação muito precipitada e fora daquilo que nós estamos assistindo. Mas sem dúvida, nós temos que nos preocupar que não é uma hipótese inteiramente descartada – assinalou.

Fonte e imagem: Pleno.News