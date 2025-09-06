Após derrota, Alemanha deve ter mudanças contra Irlanda do Norte

Nagelsmann promete rodar elenco em jogo crucial pelas Eliminatórias da Copa

Karolos Grohmann, da Reuters

O técnico Julian Nagelsmann anunciou neste sábado (6) que a Alemanha terá várias mudanças na escalação para enfrentar a Irlanda do Norte neste domingo (7), em Colônia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A decisão vem após a surpreendente derrota por 2 a 0 para a Eslováquia, na última quinta-feira (4), que marcou o primeiro revés fora de casa da seleção alemã nas Eliminatórias. Foi também a terceira derrota consecutiva, após tropeços na Liga das Nações diante de Portugal e França em junho.

“Não será um time completamente diferente em termos de filosofia, mas em nível de nomes teremos alterações. Precisamos entregar um jogo melhor”, disse Nagelsmann em coletiva.

O treinador afirmou que o grupo fez uma autocrítica interna e destacou a necessidade de recuperar intensidade e comprometimento. “Temos que colocar em campo jogadores que se encaixem na situação. Não podemos pensar só em classificação, mas em vencer a partida”, completou.

A Alemanha é favorita no Grupo A, que também conta com Luxemburgo, mas não pode se dar ao luxo de seguir acumulando derrotas.

Nagelsmann minimizou qualquer pressão sobre sua permanência. “Não tenho medo. Vou dar meu melhor para vencer. Este é um jogo muito importante para nós e para os torcedores.”

REUTERS/Thilo Schmuelgen