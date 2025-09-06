sábado, setembro 6, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Após derrota, Alemanha deve ter mudanças contra Irlanda do Norte

Nagelsmann promete rodar elenco em jogo crucial pelas Eliminatórias da Copa

Karolos Grohmann, da Reuters

O técnico Julian Nagelsmann anunciou neste sábado (6) que a Alemanha terá várias mudanças na escalação para enfrentar a Irlanda do Norte neste domingo (7), em Colônia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A decisão vem após a surpreendente derrota por 2 a 0 para a Eslováquia, na última quinta-feira (4), que marcou o primeiro revés fora de casa da seleção alemã nas Eliminatórias. Foi também a terceira derrota consecutiva, após tropeços na Liga das Nações diante de Portugal e França em junho.

“Não será um time completamente diferente em termos de filosofia, mas em nível de nomes teremos alterações. Precisamos entregar um jogo melhor”, disse Nagelsmann em coletiva.

O treinador afirmou que o grupo fez uma autocrítica interna e destacou a necessidade de recuperar intensidade e comprometimento. “Temos que colocar em campo jogadores que se encaixem na situação. Não podemos pensar só em classificação, mas em vencer a partida”, completou.

A Alemanha é favorita no Grupo A, que também conta com Luxemburgo, mas não pode se dar ao luxo de seguir acumulando derrotas.

Nagelsmann minimizou qualquer pressão sobre sua permanência. “Não tenho medo. Vou dar meu melhor para vencer. Este é um jogo muito importante para nós e para os torcedores.”

 REUTERS/Thilo Schmuelgen

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Unioeste abre inscrições para o Vestibular 2026 com novos cursos
Próximo artigo
F1: Max Verstappen conquista pole position no GP da Itália

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,279FansLike
3,606FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315