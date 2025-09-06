sábado, setembro 6, 2025
F1: Max Verstappen conquista pole position no GP da Itália

Gabriel Bortoleto ficou em sétimo no grid de largada

Alan Baldwin, da Reuters

Max Verstappen conquistou a pole position para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 neste sábado (6), em Monza, após superar Lando Norris com uma volta decisiva nos segundos finais do treino classificatório.

O britânico da McLaren havia assumido a ponta com seu último giro rápido, mas o tetracampeão mundial da Red Bull cravou um tempo 0s077 mais veloz para garantir a posição de honra no “Templo da Velocidade”.

O líder do campeonato, Oscar Piastri, da McLaren, ficou com o terceiro lugar no grid, seguido por Charles Leclerc (Ferrari). Lewis Hamilton foi o quinto mais rápido, mas terá de cumprir uma punição de cinco posições no domingo.

O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou com a oitava melhor volta, mas, por conta da punição de Lewis Hamilton, vai largar em sétimo.

Photo by Rudy Carezzevoli/Getty Images

