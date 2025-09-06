sábado, setembro 6, 2025
Unioeste abre inscrições para o Vestibular 2026 com novos cursos

Edição deste ano traz como novidade a inclusão de três novos cursos: Psicologia, Filosofia e Química Industrial

André Nicolau, colaboração para a CNN

A Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) abre as inscrições para o Vestibular Unioeste 2026.

Os interessados têm até o dia 10 de novembro para realizar a inscrição e efetuar o pagamento da taxa, que é de R$ 199. Candidatos do Vestibular Seriado e treineiros contam com uma taxa diferenciada, no valor de R$ 85.

A edição deste ano traz como novidade a inclusão de três novos cursos: Psicologia (Foz do Iguaçu), Filosofia – bacharelado (matutino e noturno, em Toledo) e Química Industrial – bacharelado (Toledo).

Provas em um único dia

As provas serão aplicadas no dia 7 de dezembro, em um formato unificado e obrigatório, com a primeira e a segunda fase acontecendo no mesmo dia, nos períodos da manhã e da tarde.

As cidades de aplicação do exame incluem Cascavel, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon, Toledo, além de Curitiba, Guarapuava, Maringá e Campo Grande (MS). O local exato da prova para cada candidato será divulgado no dia 21 de novembro.

Vagas e modalidades de concorrência

A Unioeste segue um sistema de divisão de vagas para garantir a inclusão e o acesso ao ensino superior:

  • 50% das vagas são destinadas à ampla concorrência.
  • 50% são reservadas para egressos de escola pública, com um subgrupo de 10% para candidatos pretos e pardos.
  • 5% são destinadas exclusivamente para PcDs (pessoas com deficiência).

Vestibular Seriado e isenção de taxa

Para os estudantes do Ensino Médio, o Vestibular Seriado continua como opção, com provas aplicadas ao final de cada ano escolar. Em 2025, será realizada a 3ª fase para os candidatos que iniciaram o ciclo em 2023.

A universidade também oferece isenção integral da taxa de inscrição para diversos cursos de licenciatura e outros cursos estratégicos em todos os seus campi: Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo.

Para mais informações, a lista completa de cursos com isenção e para realizar a inscrição, os candidatos podem acessar o site oficial do vestibular da Unioeste.

Divulgação

