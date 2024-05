Após enxurrada de pedidos, FAB atende Pablo Marçal sobre doação

O comandante da Força Aérea Brasileira (FAB), tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno, atendeu ao pedido do empresário Pablo Marçal para providenciar a entrega de 20 toneladas de doações arrecadas em Portugal para o Rio Grande do Sul.

O militar declarou à imprensa que não é viável trazer os donativos pelos aviões da FAB, pois demorariam 35 horas para fazer o trabalho, tempo este que eles poderiam transportar mais de 150 toneladas dentro do próprio território e entregar na capital gaúcha.

– Essa atividade no avião nosso daqui, pra ir à Portugal, para buscar 20 toneladas, que é muito importante, qualquer cesta básica é importante, nos tomaria 35 horas. Então, neste momento é muito difícil a gente fazer uma extração de uma aeronave desta. Com essas mesmas 35 horas, ao invés de ir buscar 20 toneladas em Lisboa, consigo colocar 167 toneladas em Porto Alegre.

Mas atendendo ao pedido de Marçal e a força das redes sociais, o Damasceno disse que entrou em contato o geral João Cartaxo Alves, comandante da Força Aérea Portuguesa, para que eles providencie a entrega dos donativos.

– Eu falei agora nessa madrugada com o general Cartaxo e ele se prontificou a trazer essas 20 toneladas. Só precisamos que esse senhor, Pablo Marçal, e quem estiver trabalhando com ele nos procure – declarou o tenente-brigadeiro do ar.

Pablo usou suas redes sociais para agradecer ao tenente pela prontidão em ajudar.

– Obrigado, Brigadeiro pela sua nobreza na resposta e prontidão em ajudar. Já foi enviada informações ao Estado Maior.

Fonte: Pleno News/Fotos: EFE/ Andre Borges| Reprodução/Youtube/CNN