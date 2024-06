Arrastão do Arraial do Pavulagem toma as ruas de Belém com cores, toadas e alegrias

Cores, músicas, danças e muita alegria. Esses são os ingredientes que temperam as ruas do centro de Belém, todos os domingos do mês de junho, quando o Arrastão do Arraial do Pavulagem sai com o cortejo junino e arrasta multidões. Neste domingo (23), a brincadeira reuniu, novamente, centenas de pessoas embaladas pelas composições dos músicos paraenses cantadas em alto e bom som por crianças, jovens e adultos. O governador Helder Barbalho também acompanhou a tradicional manifestação cultural popular da cidade, ao lado da primeira-dama, Daniela Barbalho, e da vice-governadora Hana Ghassan.

“O Pavulagem representa a maior manifestação cultural de rua do nosso Estado, reunindo mais de 100 mil pessoas a cada domingo de junho para confraternizar”, afirmou o governador, enquanto acompanhava o cortejo junino.

“É muito bonito poder ver essa festa linda, de gente diversa, que sai às ruas de forma profundamente democrática, social, em que todos podem vir aqui independente da sua condição. Todo mundo festejando o nosso boi Pavulagem, festejando a cultura que mistura o nortista com o nordestino. E nós, como um país que une a todos, só temos a festejar este belo momento”, observou Helder Barbalho.

Neste domingo, a saída do Arraial aconteceu da frente ao Theatro da Paz. Em seguida, o cortejo tomou o rumo da Praça Waldemar Henrique, com diversas manifestações tradicionais, como os bois e vaqueiros, cavalinhos, brincantes de perna de pau, dança e percussão, além de músicos de instrumentos de Sopro, banjo e outros, animaram o público.

O compositor, músico e cofundador do Arraial do Pavulagem, Ronaldo Silva, manifestou a alegria e satisfação de colocar, por mais um ano, o Arrastão nas ruas de Belém.

“Este é um trabalho feito a muitas mãos. Nos esforçamos para que esse brinquedo continue tendo esse poder de acolhimento. Que as pessoas possam vir e pertencer, dar-nos as mãos para que a gente fortaleça cada vez mais a nossa cultura. Eu acho que essa é a grande onda do Arraial, uma escola sem paredes, que vai para a rua com o que a gente tem de melhor: a alegria das pessoas”, destacou o compositor Ronaldo Silva.

Semear 2024

Arraial do Pavulagem é contemplado pelo Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Semear 2024, gestão da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP). O governo estadual inclusive aumentou o limite total de R$ 600 mil por proposta, e o Programa Semear 2024 teve recorde de inscritos em um único edital, este ano. Foram mais de 777 inscritos no processo que regula a seleção de projetos culturais aptos a captar recursos em empresas contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS).

A lei de incentivo recebeu uma ampliação substancial em quatro anos, saindo de 3 para 20 milhões este ano, por meio da renúncia fiscal, numa parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), concedida pelo governador Helder Barbalho.

O fisioterapeuta Oliver Santiago chegou cedo para aproveitar a programação. Para ele, manter vivo o Arrastão, também é uma forma de manter viva a cultura paraense. “Este é um momento onde a gente consegue ocupar as ruas com a nossa cultura, nossa vivência e com o que a gente acredita que é importante para a sociedade, que é trazer toda essa ancestralidade, toda essa tradição cultural, musical, de dança, de vários ritmos. A expectativa para hoje é de muita alegria e que a gente consiga mais uma vez ocupar a Presidente Vargas com toda essa pavulagem.” disse.

A jornalista Ana Albuquerque faz parte do cortejo, desde o ano de 2018 e, pelo sétimo ano consecutivo, se fez presente para integrar o tradicional Batalhão da Estrela. “O Pavulagem é a herança dos povos indígenas que vêm sendo trazida desde a floresta para as ruas da cidade. Nosso batalhão é composto em maioria por mulheres e a minha expectativa é que seja tão lindo quanto todos os outros anos, pois nós ensaiamos muito”.

Serviço:

Os cortejos do Pavulagem seguem até o dia 7 de julho, sempre aos domingos, com concentração a partir de 9h, na Praça da República, em frente ao Theatro da Paz.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Lelis/Ag Pará