Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofre acidente e é internado

Afastado dos palcos para tratar de sua saúde mental, o cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, foi internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, após sofrer um acidente na noite deste sábado (28).

Em contato com o jornalista Léo Dias, a assessoria de Zé Neto confirmou a informação, entretanto, não deu mais detalhes sobre o caso.

No último mês, Zé Neto havia anunciado uma pausa de 90 dias na carreira, após ser diagnosticado com síndrome do pânico e depressão. De acordo com ele, esse período de autocuidado vinha sendo essencial para seu corpo e alma.

Ele também havia reservado um intervalo de tempo para ficar afastado das redes sociais, tendo retornado no último dia 12. Zé Neto afirmou que esse momento de reclusão levou a uma melhora significativa e garantiu que sua cura estava “bem próxima”.

Muito ligado à sua fé, há duas semanas o cantor convidou os seguidores a participarem com ele de um momento de oração durante a madrugada do último dia 12 de setembro. Ele tem cumprido um propósito de 40 dias de oração durante as madrugadas, rezando a chamada Quaresma de São Miguel Arcanjo junto de seu amigo, Frei Gilson.

– Amanhã, às 4h da manhã, estarei participando do Rosário com o Frei Gilson/Som do Monte e gostaria de convidar todos vocês para se unirem a mim nesse momento de fé e oração. Vamos juntos rezar e renovar nossas forças. Conto com vocês!

INICIATIVA DE ZEZÉ DI CARMARGO

Preocupado com a saúde mental do artista, o cantor do mesmo segmento, Zezé Di Camargo, já havia convocado um grupo de amigos do ramo para ficar uns dias na casa do sertanejo a fim de “levantar o astral” dele.

– Eu até propus para a família e empresário dele, liguei, falei. Estava organizando uma turma de amigos, dentre eles estava o Giovani, o Edson, do Edson & Hudson. A gente ia juntar uns quatro ou cinco, para pegar o avião aqui em São Paulo, ia baixar lá na casa dele e falar assim: “ó, viemos aqui ficar uns três, quatro dias com você”. Ia levar minha sanfona, e a gente ia ficar com ele lá uns três, quatro dias, o tanto que ele quisesse, cantando e tocando com ele para dar uma levantada no astral dele – disse ao site Conceito Sertanejo.

Entretanto, Zezé Di Carmago explicou que a família do cantor pediu que o grupo de amigos aguardasse, pois Zé Neto “estava ainda bem chateado”.

– Estamos só aguardando. Tudo é no tempo de vocês, da família. Eu tenho um carinho muito grande pelo Zé, amizade mesmo por ele. É um cara que tem um coração maravilhoso, é um meninão no bom sentido. Sou apaixonado pelo Zé. É um cara muito especial, ele a família – declarou.

