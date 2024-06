Arte em Cores reúne artistas para a produção do painel coletivo em Canaã dos Carajás

A Praça da Juventude, em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, será o cenário para a fase de culminância do projeto Arte em Cores, com a produção do painel coletivo. No período de 6 a 9 de junho, os seis artistas selecionados para esta fase estarão reunidos para uma intensa produção criativa e troca de experiências. Ao longo de 4 dias, eles vão desenvolver um trabalho de arte urbana no centro da cidade.

“Os artistas que estarão em Canaã representam a grande diversidade de estilos da arte urbana paraense. Eles vão utilizar várias técnicas e inspirações para criar um painel coletivo, dando mais vida e cores à praça que é referência para os jovens de Canaã. Estou feliz em poder participar deste momento tão importante para todos que fazem o Arte em Cores e, principalmente, para os artistas que terão seus trabalhos conhecidos pela sociedade”, explica Gilberto Scarpa, coordenador da iniciativa, que estará em Canaã dos Carajás para acompanhar a produção coletiva.

Uma das selecionadas para produzir o painel é Diana Santos, cujo nome artístico é Ártemis, natural de Canaã dos Carajás e especialista em muralismo. Ao longo de sua carreira, ela conheceu técnicas de nanquim, colagem, aquarela, entre outras. Ela destaca a importância do encontro de artistas em Canaã dos Carajás, para o avançar no processo de formação cultural da comunidade. “Pretendo me debruçar sobre a parceria genuína e espontânea que rola entre a comunidade que frequenta a praça, o que ela representa para a juventude local, memórias e ancestralidade. É um sonho meu, há alguns anos, pintar nessa praça. Ela faz parte de minha memória afetiva. Pintá-la é também sobre firmar laços com a nova geração que está se formando”, explica Ártemis.

Essa é a 4ª edição do projeto Arte em Cores, que conta com patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet. Em Canaã dos Carajás, o público vai poder acompanhar de perto a transformação da praça, que ganhará um painel multicolorido, refletindo a riqueza artística e cultural da região.

Conheça os artistas selecionados/as para a culminância no Pará (em ordem alfabética):

– Ana Carolina Reis Ferreira Gomes (Ana) – Parauapebas, PA

– Diana Serra Santos (Ártemis) – Canaã dos Carajás, PA

– Elisvaldo Mendes de Lima (Vado Mendes) – Marabá, PA

– Fiama Rodrigues Silva (Fiama) – Marabá, PA

– Matheus Feitosa (Dash) – Parauapebas, PA

– Yure Nicolau Ferreira Oliveira Goulart (Yure) – Parauapebas, PA

CONEXÃO

Desde 2020, o Arte em Cores dedica-se a conectar pessoas e visibilizar o talento e a criatividade de artistas visuais do Maranhão e do Pará, bem como promover ações de capacitação e estimular a economia criativa. Ao longo de três edições, 175 artistas foram beneficiados e, além dos trabalhos individuais realizados em diversas cidades de ambos os estados, 7 grandes murais coletivos já foram produzidos em Açailândia (MA), Alto Alegre do Pindaré (MA), Buriticupu (MA), Belém (PA), Marabá (PA), que recebeu dois murais, e Parauapebas (PA).

A Galeria Virtual do Arte em Cores reúne fotografias de todas as obras já realizadas, em uma exposição online que amplia o acesso à produção artística. Em 2024, o projeto chega à sua 4ª edição, dando continuidade ao histórico de sucesso na valorização da arte urbana. O Arte em Cores é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, com patrocínio do Instituto Cultural Vale, apoio do Centro Cultural Tatajuba e realizado pelo Ateliê 22 e Ministério da Cultura – Governo Federal.

SERVIÇO

Culminância da 4ª edição do Arte em Cores – Pará

Local: Praça da Juventude – Canaã dos Carajás

Período: 6 a 9 de junho de 2024.

Instagram: instagram.com/arteemcoresmove

Facebook: facebook.com/arteemcoresmove

Site e Galeria Virtual: arteemcores.art.br

Imagem: Divulgação