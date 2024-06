Semana dos namorados no Castelo Saint Andrews será solidária

No mês dos namorados, o Castelo Saint Andrews, em Gramado, promove uma ação especial que une romance e solidariedade. De 8 a 15 de junho, os casais terão a oportunidade de participar de um exclusivo jantar harmonizado e ainda ganhar uma noite de hospedagem com café da manhã.

A experiência começa com um Amuse Bouche do chef acompanhado de um Welcome Drink, seguido de um menu cuidadosamente elaborado pelo renomado chef Fernando Becker. O jantar será harmonizado com rótulos de Moët & Chandon, proporcionando uma experiência gastronômica inesquecível.

SOLIDARIEDADE

Além da experiência culinária, o evento tem um propósito humanitário. A taxa solidária, que pode variar de 10% a 20%, será inteiramente destinada à compra de enxovais para famílias desabrigadas pelas recentes chuvas no Rio Grande do Sul. O objetivo é que cada jantar transforme o clima de romance em amparo para muitas famílias necessitadas.

PRESENTE

Como um presente adicional, os casais que participarem do jantar ganharão uma noite de hospedagem no Castelo Saint Andrews, incluindo um delicioso café da manhã, permitindo que prolonguem sua passagem pelo hotel e desfrutem ainda mais do ambiente encantador do Castelo.

MENU NOTURNO

O menu de cinco passos começa com pão macio servido com pasta de alho defumado e manteiga de trufas negras. Em seguida, o primeiro passo, uma entrada de Haddock Defumado e Bouquet de Folhas da Horta, em molho de salsa, harmonizado com Moët & Chandon Brut Imperial. O segundo passo é Salmão com Arroz Selvagem, redução de Laranja e Aspargos, também harmonizado com Moët & Chandon Brut Imperial. O terceiro passo consiste em Camarões grelhados com baroa e molho iemanjá, acompanhado de Moët & Chandon Rosé Imperial. Para o quarto passo, será servido Magret de pato com frutas silvestres, purê de batata roxa e redução de vinho tinto, harmonizado com Moët & Chandon Rosé Imperial. O quinto passo é um Mini cake de café e chocolate com quenelle de vanilla, finalizando a experiência com Moët & Chandon Nectar Imperial Demi-Sec.

Serviço:

Evento: Jantar Harmonizado no Castelo Saint Andrews

Data: De 8 a 15 de junho

Local: Castelo Saint Andrews, Gramado, RS

Valor: A partir de R$ 1.700 por casal

Inclui: Jantar em cinco passos harmonizado com Moët & Chandon, uma noite de hospedagem com café da manhã

Solidariedade: Taxa solidária será convertida para compra de enxovais para famílias desabrigadas

SOBRE O HOTEL

Exclusividade, sofisticação e requinte reunidos em um empreendimento com arquitetura inspirada nos castelos escoceses. Assim é o Saint Andrews, o primeiro e único hotel Exclusive House do Brasil, que no ano passado, juntamente com seu Restaurante Primrose celebraram a conquista de seis títulos no World Luxury Awards 2023, o maior prêmio da hotelaria mundial.

Em uma localização privilegiada, com vista para o deslumbrante Vale do Quilombo na encantadora cidade de Gramado, o complexo Saint Andrews dispõe de vinte e duas suítes reservadas àqueles que desejam desfrutar de serviços diferenciados e totalmente personalizados. O Saint Andrews é membro do seleto grupo Relais & Châteaux, que reúne os melhores hotéis e restaurantes do mundo. Ao longo do ano, o Castelo Saint Andrews prepara festivais temáticos com safras raríssimas de vinhos e champagnes, em parceria com as melhores marcas mundiais.

O Castelo dispõe de uma adega ampla e climatizada. Sede do Terroir Wine Experience, dedicado aos apreciadores do vinho, o espaço já recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais, incluindo o Wine Spectator, pela sua diversidade e qualidade. Além da Boulangerie Cigar Lounge, o mirante do Castelo Saint Andrews possui uma vista inigualável para o estonteante Vale do Quilombo. Recentemente, inaugurou o Pub Saint Andrews: um cocktail bar em estilo escocês. O ambiente, projetado para conforto ainda maior dos hóspedes do Castelo, conta com vista para o deslumbrante Vale do Quilombo e acomoda até 32 pessoas. Além de atender os hóspedes do Castelo, também é aberto à visitantes, possibilitando encontros intimistas, confrarias e eventos.

Imagem: Divulgação