Asfalto chega a mais de 42 mil pessoas no bairro do Parque Verde, em Belém

A Prefeitura de Belém e o Governo do Estado entregaram, ontem, quarta-feira, 07, novas ruas asfaltadas no Parque Verde, em Belém, e anunciaram a ampliação das obras de pavimentação e requalificação viária na capital paraense. As ações beneficiam mais de 42 mil moradores e fazem parte do programa Asfalto COP-30, iniciativa do Governo do Estado que prepara a cidade para a Conferência do Clima e que vai deixar um legado duradouro para toda a população.

“Já estivemos no Bengui, na Pratinha e, agora, chegamos com essa força-tarefa no Parque Verde, levando ruas asfaltadas em parceria com o Governo do Estado. É um trabalho fantástico e o resultado é testemunhado por todos aqui: fim dos alagamentos, dos buracos e do pé na lama. São mais de 300 vias recebendo pavimentação asfáltica para garantir que a população tenha qualidade de vida, dignidade e saneamento”, pontuou o prefeito de Belém, Igor Normando.

No bairro do Parque Verde, 11 vias estão recebendo melhorias em mobilidade urbana, totalizando mais de 3 km de intervenções. Desse total, cinco ruas já foram completamente pavimentadas, como é o caso da travessa das Angélicas.

Os serviços executados incluem pavimentação asfáltica, construção de calçadas com acessibilidade, instalação de dispositivos de drenagem para o escoamento das águas pluviais e sinalização horizontal, medidas essenciais para garantir segurança, conforto e mobilidade à população local. A ação beneficia, diretamente, mais de 42 mil moradores do Parque Verde.

“Essas obras não são apenas infraestrutura, são investimentos direto na qualidade de vida da nossa população. Estamos construindo um legado que vai muito além da COP-30. As ruas asfaltadas significam também respeito à população que, por tantos anos, esperou por melhorias”, disse a vice-governadora Hana Ghassan.

Moradores lembram trajetória de luta

Salim Marcedo, 69 anos, reflete sobre a conquista histórica para a comunidade. Morador há 30 anos da travessa das Angélicas, ele relembra os tempos difíceis quando gestões municipais passadas pouco davam atenção às necessidades da população da área. “Nós lutamos muito para ter o que temos hoje. Antes era só chão batido, sem pavimentação. Antes, chovia e ficava um lamaçal, hoje a realidade é outra. Só tenho a agradecer. O trabalho está aprovado”, comemorou.

A professora Marcilene Freire, 47 anos, compartilha do mesmo sentimento de aprovação. Segundo ela, o momento é de prosperidade para a comunidade que estava desassistida pelo poder público há quase 30 anos. “Muitos moradores, que não estão mais vivos, lutavam pela comunidade para ter uma rua melhor. Essa rua estava praticamente intrafegável. Graças a Deus que o atual governo olhou por nós. Hoje, a gente consegue passear, as crianças podem brincar. Tudo isso é qualidade de vida para os moradores”, enfatiza.

“Esse asfalto aqui é uma vitória pra todo mundo. Aqui temos muitas pessoas com dificuldade de mobilidade, então isso vai facilitar também pra chegada de serviços públicos, como a circulação de uma ambulância ou uma viatura da polícia”, disse João Paulo Raiol, 47, liderança comunitária.

INVESTIMENTOS

As intervenções no Parque Verde integram um pacote mais amplo de investimentos: mais de R$ 231 milhões estão sendo aplicados na pavimentação de 326 ruas de Belém, distribuídas em mais de 35 bairros e distritos da capital, oriundo de recursos do Governo do Estado e do Governo Federal, por meio da Itaipu Binacional.

Fonte e imagem: Agência Belém