Mundo aguarda pela decisão dos cardeais sobre o novo Papa

Os cardeais estão reunidos nesta quinta-feira (8) para o segundo dia de conclave, a votação secreta que elegerá o próximo Papa. Na votação realizada na quarta-feira (7), não houve consenso. Assim, fumaça preta foi vista saindo da chaminé da Capela Sistina. A Praça de São Pedro, no Vaticano, está lotada de fiéis e pessoas de todo o mundo e religiões para conhecerem o sucessor de São Pedro, o primeiro papa da igreja católica. As expectativas são para se saber quem será o novo pontífice, sua nacionalidade e o nome que irá adotar no pontificado.

Brasileiros têm a esperança de que o futuro papa seja brasileiro, assim, ficará um empate: Argentina 1X1 Brasil.

É possível que haja até quatro votações nesta quinta — duas na manhã, duas na tarde.

Se não houver consenso para um novo papa na primeira votação da manhã, não será liberada fumaça da chaminé — nem branca, nem preta. A fumaça branca só sairá nesta votação se um novo papa for eleito.

Se não houver resultado positivo na primeira votação, os cardeais vão direto para a segunda rodada da manhã. Se não houver consenso também, aí, sim, sairá fumaça preta. Se um novo papa for escolhido, sairá fumaça branca.

Quando sairá a fumaça no segundo dia de conclave?

*no horário de Brasília

5h30: Só sairá fumaça neste horário se um novo papa for eleito (ou seja, fumaça branca)

7h: Se um papa for eleito, sairá fumaça branca; caso contrário, sairá fumaça preta

12h30: Só sairá fumaça neste horário se um novo papa for eleito (ou seja, fumaça branca)

14h: Se um papa for eleito, sairá fumaça branca; caso contrário, sairá fumaça preta

PRIMEIRO DIA

O conclave teve início por volta das 17h45 no horário local (12h45 em Brasília), na Capela Sistina, dentro do Vaticano. O processo começou com a tradicional cerimônia de juramento de sigilo dos 133 cardeais eleitores, acompanhada do canto em latim “Veni Creator Spiritus”.

Em seguida, foi declarado o “extra omnes” – expressão em latim que significa “todos para fora” –, marcando o início do isolamento total dos cardeais, sem acesso a qualquer meio de comunicação.

Pouco antes da cerimônia, a emissora estatal italiana RAI informou que os sinais de celular já haviam sido cortados às 15h (10h em Brasília), como parte dos protocolos de segurança e confidencialidade do processo.

A primeira e única votação do dia resultou na fumaça preta que subiu pela chaminé da Capela Sistina no fim da tarde, indicando a ausência de um acordo entre os cardeais. Para que um novo pontífice seja eleito, é necessário que um dos candidatos alcance pelo menos dois terços dos votos — ou seja, no mínimo 89 entre os 133 eleitores.

Durante o período do conclave, os cardeais permanecem hospedados na Casa Santa Marta, dentro do Vaticano, e seguem sem contato externo até que o novo papa seja escolhido.

Da Redação de A PROVÍNCIA DO PARÁ com informações da CNN Brasil