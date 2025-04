Assalto causa pânico em faculdade particular de Belém

Na manhã desta segunda-feira (28), um assalto foi registrado em uma faculdade particular no bairro de Nazaré, em Belém. De acordo com relatos de alunos, cerca de cinco homens armados invadiram o local por volta de 10h30, durante o intervalo das aulas.

Segundo as testemunhas, os criminosos rendendo vigilantes e estudantes que estavam em frente à instituição. O grupo teria como objetivo roubar o dinheiro guardado em um cofre, relacionado ao pagamento dos professores, que receberiam seus salários no dia.

Durante a ação, houve pânico entre alunos e funcionários. Algumas salas de aula e banheiros foram trancadas para proteger as pessoas no local. Imagens de câmeras de segurança registraram dois dos suspeitos entrando na faculdade.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas, isolaram a área e iniciaram buscas pelos suspeitos. Até o momento, ainda não há confirmação oficial se algo foi levado.

Em nota, a Faculdade Fibra confirmou a tentativa de assalto, reforçando que não houve formação de reféns e que todas as medidas de segurança foram tomadas rapidamente. A instituição também garantiu que todos da comunidade acadêmica estão seguros.

As autoridades continuam apurando o caso

Imagem: Ivan Duarte