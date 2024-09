Biblioteca Pública Municipal recebe o Projeto Extensionista I

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc)/Biblioteca Pública Municipal (BPMPRS), é parceira do Projeto Extensionista I. A ação tem a finalidade de promover o uso de software livre e acessível, especialmente em instituições públicas, para melhorar os serviços oferecidos e a formação continuada dos participantes. As inscrições são gratuitas e iniciam nesta segunda, 9, na recepção da biblioteca, com expediente de segunda a sexta-feira, das 08h às 18 horas.

A faixa etária é a partir dos 12 anos de idade ao público externo e com a participação de servidores da biblioteca e Casa da Cultura. As atividades serão nos dias 16 e 17/09, das 08 às 11 horas.

Segundo o coordenador do projeto, Adriano Alexandre Adami, a metodologia usada com os participantes vai ter a duração de 03 horas, em três módulos de 50 minutos cada, com intervalo de 15 minutos entre os módulos.

“Aulas práticas e objetivas com suporte individual. E nessa atividade vamos contar com a grande parceria da Semc que vai ceder o espaço da biblioteca pública municipal para a ação em benefício tanto da comunidade, quanto dos servidores”, explicou.

O técnico especializado em informática da Semc/BPMPRS, Antônio Carlos Santos informa que a instituição sempre está aberta para parcerias com o objetivo de reforçar os serviços educativos no espaço da BPMPRS.

“Será de grande relevância aos cadastrados e chamativo aos futuros usuários da biblioteca. Vamos abraçar mais essa ação com grandes benefícios ao público interno e externo”.

Na BPMPRS existe o Telecentro com a disponibilidade de 10 computadores, ambiente climatizado e Wi-Fi. Será neste espaço a realização do Projeto Extensionista I.

Conteúdo programático

-Aula 1: Libre Office Writer

-Aula 2: Libre Office Calc

-Aula 3: Ferramentas de I.A.

Para a avalição os critérios: a participação e desempenho nas atividades práticas.

A Biblioteca Pública Municipal fica localizada na Avenida Borges Leal, 1558, entre a Travessa Silvino Pinto e Avenida Barão do Rio Branco, bairro Santa Clara.

Imagem: Agência Santarém