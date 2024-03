Bolo gigante e muita festa no parabéns de 266 anos de  Alter do Chão

Alter do Chão celebrou seus 266 anos de história, cultura e exuberante beleza na noite de anteontem, quarta-feira, 06, com bolo gigante de 78 metros e muita festa. A Prefeitura de Alter do Chão, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura (Semc) e a Agência Distrital (ADA), uniu-se à comunidade e visitantes para comemorar o aniversário deste destino turístico ímpar.

Mauro Vasconcelos, presidente do Conselho Comunitário de Alter do Chão, expressou seu entusiasmo, afirmando: “Essa celebração é um reflexo da união e orgulho da nossa comunidade. Estamos honrados em participar desse momento especial e fortalecer os laços que fazem de Alter do Chão um lugar único.”

Eliene Amaral, Agente Distrital de Alter do Chão, conhecida carinhosamente como Baiana, destacou a importância da parceria entre a comunidade e as entidades governamentais: “Juntos, construímos uma programação que reflete a diversidade e a riqueza cultural de Alter do Chão. É uma celebração verdadeiramente participativa.”

A programação teve início às 07h30 com um café da manhã em homenagem à Rádio Comunitária Alternativa, seguido por atividades esportivas no Campo do Santo Antônio, evidenciando o espírito esportivo da comunidade.

Às 15h, as águas do Rio Tapajós testemunharam a Competição de Catraias em frente à Ilha do Amor, resgatando tradições náuticas da região.

No Galpão do Boto Cor de Rosa, a emoção tomou conta do evento com a condução do bolo de aniversário, confeccionado com 300 quilos de trigo doados generosamente pela Prefeitura de Santarém, seguido por uma rica programação cultural.

Às 19h30, artistas locais e regionais deram início ao pré-show, preparando o palco para o grande momento. Às 21h, com a participação das escolas locais e moradores dos bairros, o bolo de 266 anos de Alter do Chão foi cortado e distribuído em meio à alegria contagiante.

O evento continuou com um animado Bingão Show de Prêmios, culminando com o aguardado show da talentosa artista Márcia Calypso, que encerrou a celebração com chave de ouro entre as 22h e meia-noite.

Adson Wender Tertulino, titular da Semc no município, destacou o compromisso da Prefeitura de Santarém em preservar as tradições e investir no futuro de Alter do Chão: “Esta celebração é um reflexo do nosso comprometimento em fortalecer o patrimônio cultural e promover experiências memoráveis para os moradores e visitantes.”

A festividade de Alter do Chão demonstra não apenas o aniversário de uma vila, mas a celebração de uma comunidade unida, rica em tradições e pronta para um futuro brilhante. A Prefeitura de Santarém agradece a todos que contribuíram para tornar este evento memorável e aguarda ansiosamente as futuras celebrações que continuarão a moldar a história desta joia amazônica.

“O aniversário de 266 anos de Alter do Chão é mais do que uma celebração; é uma exaltação à beleza e autenticidade amazônicas. Este evento, com uma programação tão diversificada e envolvente, destaca a riqueza cultural e natural que torna Alter do Chão um tesouro turístico inigualável. Temos o compromisso contínuo de promover e preservar essas riquezas, consolidando Alter do Chão como um destino imperdível para os amantes da natureza, da cultura e da história,” Alaércio Cardoso, Secretário de Turismo.

Imagens: Agência Santarém