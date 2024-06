Brasil encara Costa Rica hoje à noite pela Copa América. Confira tudo pela Super Marajoara.

Nesta segunda-feira, 24, Brasil e Costa Rica se enfrentam, às 22h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em jogo de estreia pelo grupo D da Copa América, disputada nos Estados Unidos. Em preparação para a competição, a equipe de Dorival Jr. disputou amistosos contra o México, em vitória por 3 a 2, e contra os Estados Unidos, empatando a partida em 1 a 1.

Já a Costa Rica disputou dois amistosos nas últimas semanas. Venceu a Seleção de São Cristóvão e Névis por 4 a 0, e derrotou a Seleção de Granada por 3 a 0. Para ficar ainda mais no clima da partida, você pode conferir os palpites aqui no Bolavip Brasil e escolher seu vencedor.

O jogo será transmitido pela Super Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Tupi de Rádio e também no canal aberto pela TV Globo. Quem prefere o canal por assinatura, o SporTV é uma opção. No streaming, o jogo passará no Globoplay.

O Bolavip Brasil transmitirá o tempo real deste jogaço a partir das 20h30 (horário de Brasília), com todos os detalhes, escalações e a atualização dos resultados para que você não perca nenhum movimento da partida.

A provável Seleção Brasileira para iniciar o jogo é: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo e Vinicius Junior. Técnico: Dorival Júnior.

Já a Costa Rica deve iniciar com: Patrick Sequeira; Gerald Taylor, Jeyland Mitchell, Julio Cascante e Francisco Calvo; Ariel Lassiter, Orlando Galo e Brandon Aguilera; Josimar Alcócer, Álvaro Zamora e Manfred Ugalde. Técnico: Gustavo Alfaro.

O árbitro escolhido para a partida é César Ramos, do México. O responsável pelo VAR será o seu compatriota, Guilherme Pacheco.

Imagem: Omar Vega/Getty Images